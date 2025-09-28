Estados Unidos le revocó la visa al presidente Gustavo Petro: programa completo, 28 de septiembre

En vivo
Sala De Prensa Blu
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 28 de sept, 2025

Sala de Prensa Blu de este domingo 28 de septiembre de 2025 estuvo marcado por el análisis de un hecho que sacudió la política colombiana y las relaciones exteriores del país: la decisión de Estados Unidos de revocar la visa al presidente Gustavo Petro.

El corresponsal en Washington, Juan Camilo Merlano, explicó las repercusiones internacionales de la Asamblea General de la ONU y el trasfondo político de la medida del Departamento de Estado. Según su análisis, varios expertos creen que Petro buscaba un choque directo con EE. UU. tras su discurso en favor de Palestina y su participación en una protesta, lo que ha abierto un escenario de tensión diplomática e incertidumbre en la relación bilateral.

Por su parte, el analista político Pedro Viveros evaluó cómo esta decisión impacta en la política interna, desde la percepción ciudadana hasta la estrategia electoral del Pacto Histórico y el papel de los jóvenes en las próximas consultas internas.

El programa también contó con la participación de Gabriel Cifuentes, analista de Noticias Caracol, quien se refirió a la consulta presidencial del Pacto Histórico. Además, se informó sobre un tiroteo ocurrido en una iglesia mormona en Michigan, que dejó como saldo la muerte del atacante a manos de las autoridades.

