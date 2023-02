Llegó la hora cero para la reforma a la salud: Sala De Prensa Blu, programa completo, febrero 12

Este lunes se conocerá el texto y en sesiones extraordinarias en el Congreso de la República se llevará a cabo la discusión de la reforma a la salud , una de las principales iniciativas del Gobierno que pretende cambiar el sistema. Andrés Vecino, investigador de la Universidad Johns Hopkins, habló en Sala de Prensa Blu sobre esta importante reforma, las implicaciones para los usuarios del sistema y lo que conoce del texto.

“Pues la verdad no sabemos mucho, espero que sepamos mañana (lunes). A diferencia de ustedes, no estoy tan optimista. Lo que hemos escuchado, después de las reuniones con las aseguradoras, es exactamente lo mismo que decía la ministra en diciembre…Yo personalmente no veo un cambio sustancial en la aproximación a la reforma”, indicó Vecino.

El investigador habló sobre el manejo del sistema de salud que se da en Colombia y se refirió a cómo se manejarán los recursos teniendo en cuenta esta nueva reforma a la salud.

Por otro lado, Max Jerez, uno de los jóvenes nicaragüenses desterrados de su patria, habló sobre la difícil situación del país centroamericano en manos de Daniel Ortega y se refirió a si el presidente colombiano Gustavo Petro medió para su liberación.

Publicidad

“No tengo conocimiento sobre alguna gestión del presidente colombiano. En algún momento previo se conocieron de rumores, a favor de la liberación. Pero no afirmaría o no conozco si hubo alguna mediación”, indicó.

También el director ejecutivo de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, hizo un análisis en Sala de Prensa Blu sobre el Plan Nacional de Desarrollo que presentó el Gobierno nacional , un documento en el que define los principales programas y metas que pretende cumplir durante los próximos cuatro años.

“Debe transmitir cuál es esa visión de país del Gobierno y servir a la vez como una guía para que la ciudadanía pueda medir el éxito o no de la gestión”, afirmó Mejía sobre el PND.

Publicidad

Se habló de las pérdidas económicas para los transportadores por los bloqueos en Cauca y varias vías del país.

“Este tema de los bloqueos de las comunidades inconformes ha sido un problema inmenso para Nosotros. En enero tuvimos 81 bloqueos y en febrero vamos 42 en los primeros días, Nidia Hernández, presidente ejecutiva de Colfecar, en Sala de Prensa Blu.

Finalmente, y ante el devastador sismo en Turquía y Siria, Carlos Arteta, profesor y director del departamento de Ingeniería Civil y Ambiental, mencionó en Sala de Prensa Blu si Colombia está preparada para un vento sísmico de tal magnitud.