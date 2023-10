Panorama electoral en Colombia a una semana de elecciones: Sala De Prensa Blu, 22 de octubre de 2023

El domingo, 22 de octubre, en Sala De Prensa Blu con Juan Roberto Vargas, estuvo el gerente de Invamer Martín Orozco, quien habló de la encuesta final que se realiza, previo a las elecciones, que mostraría los últimos resultados de la intención de voto regional en Colombia.

"Las encuestas no pronostican, nosotros no medimos el futuro (...) Si no ocurre nada grave, seguramente los resultados se van a acercar a esa última encuesta que vamos a realizar", indicó.

Asimismo, el analista político Pedro Viveros dialogó sobre el panorama electoral en Colombia a una semana de las elecciones regionales.

“El tema del Gobierno nunca lo había visto en la agenda de la temática regional electoral, parece una especie de primera vuelta presidencial del 2026”, afirmó.

El periodista Óscar Montes compartió las proyecciones para las elecciones en Barranquilla y el Atlántico a falta de una semana.

“El tema de la alcaldía está casi resuelto, así lo muestran las encuestas, dan una amplia mayoría a Char. La Gobernación va a ser más apretada”, puntualizó.

El corresponsal en Medellín Andrés Noreña, dio detalles del panorama electoral en Antioquia y su capital.

“La gente aquí le dice que esta ‘mamada’ de las campañas políticas y no ven la hora que sea 29 de octubre y que esto se acabe”, relató.

El director de noticias de Blu Radio Cali Hugo Mario Palomar, conversó que pasa el Valle del Cauca de cara a las elecciones regionales.

“Ambos candidatos se han encontrado en el pasado, tercera campaña de Roberto Ortiz y la segunda es de Alejandro Éder. Los dos tienen voto de opinión”, aseguró.

Javier Rodríguez, jefe de noticias del servicio informativo de la capital del departamento de Santander, relató cómo avanza el comicios electoral en Bucaramanga y Santander.

“Rodolfo Hernández es un actor importante, pero ya no como hace cuatro años, está deslegitimado”, aseveró.

El analista y consultor venezolano Txomin Las Heras, platicó del levantamiento de las sanciones de Estados Unidos a Venezuela y las condiciones que se impusieron.

“Es la oportunidad de destrabar la crisis política venezolana y abrir la posibilidad al menos de cambios que conduzcan algún tipo de transición”, afirmó.

Por último, César Chaparro del equipo periodístico de Noticias Caracol, narró cómo la Policía se infiltró en el Tren de Aragua.

“Ella está en un proceso de recuperación física y psicológica, cuando le preguntamos si tuvo que consumir droga, guardó silencio", contó.

Escuche el programa completo aquí: