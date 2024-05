Gas venezolano respaldaría hallazgos de Ecopetrol y se facilitará la importación de gas

El Gobierno colombiano flexibilizará la importación de gas naturaly buscará que el gas de Venezuela 'respalde' los descubrimientos de Ecopetrol en el Mar Caribe, como parte de su plan para evitar un desabastecimiento de gas en el país en los próximos años.

Las cifras oficiales apuntan a que los faltantes de gas podrían comenzar en el año 2026 y agudizarse en los próximos años dependiendo de cómo evolucione la demanda. La forma de garantizar el gas que necesita el país de aquí a 2038 “viene del desarrollo e incorporación de recursos costa afuera (offshore) proyectados y ampliaciones de capacidad de importación”, según un documento del ministerio de Minas y Energía.

¿Qué cambiaría con las nuevas reglas?

La idea del Gobierno es modificar decretos relacionados con el mercado de gas natural para flexibilizar y facilitar la importación de gas natural y su rápida comercialización en el país. Por ejemplo, se redefine qué se entiende por ‘respaldo físico’ para los contratos de gas natural y ya no se tratará únicamente de tener gas en Colombia sino, tener la logística para poder ofrecerlo.

“Esto a su vez significa tener contratos con la capacidad de regasificación y almacenamiento; o en su defecto contar con un contrato que asegure que se cuenta con capacidad de uso de las interconexiones internacionales para importar desde Venezuela.”, indica el documento.

La importación de gas de Venezuela además podría terminar financiando el desarrollo de los descubrimientos de gas costa afuera de Ecopetrol. La idea es que Ecopetrol pueda firmar contratos sobre sus descubrimientos de gas natural, y que, respalde la entrega ese gas con Venezuela. Esto porque esos desarrollos costa afuera requieren de grandes inversiones y este sería un mecanismo para obtener los recursos y poder desarrollarlos.

“Los hallazgos de Gorgon 1, Uchiva 2 y Glaucus 15 , no han podido declarar comercialidad, a su vez no han declarado reservas, y por ende aún no cuentan con respaldo físico, el cual es necesario, para que puedan firmar los contratos que estipula la regulación, y con ello, asegurar la Decisión Final de Inversión (FID), y tener viabilidad financiera. Esta problemática, también fue expuesta por Ecopetrol en su comunicación con radicado 1-2024-010304 del 12 de marzo de 2024, donde menciona que la regulación actual exige tener respaldo físico para poder tener contratos en firme, pero ninguno de estos proyectos será financieramente viable si no se firman los contratos respectivos”, indica el documento.

Nótese que no está incluido en ese listado el campo Orca, luego de que el pozo Orca Norte 1 no tuviera los resultados esperados.

La única alternativa de importación no es Venezuela y al Gobierno le interesa promover también la regasificación de gas natural. La idea es que el mercado del gas importado sea más rápido y líquido, por lo que se facilitará su importación y comercialización en Colombia. Las industrias que se de ‘la pela’ por comprar gas importado en vez de gas natural no quedarán incluidas en los planes de racionamiento que se aplican cuando hay desabastecimiento.