Recomendaciones de salud, comida y amor para iniciar el 2023: Sala de Prensa Blu, 1 de enero de 2023

Este domingo, en Sala de Prensa Blu inició el programa con la participación del orador Yokoi Kenji, quien habló acerca de lo trae este Año Nuevo : “Sería fantástico poder resetear nuestros cerebros porque se acabarían las culpas, pero también sería fatal porque repetiríamos nuestros errores”, dijo.

Qué mejor forma de iniciar el año que con un plato de comida delicioso, para esto, Tulio Zuluaga se conectó y habló sobre las preparaciones perfectas para recibir el 2023.

“El sancocho es uno de los platos que más identifica a Colombia, en cada región hay un sancocho igual en técnica, pero diferente en tema de ingredientes y sabores”, afirmó.

La doctora en filosofía, profesora y escritora Ana María Romero habló en Blu Radio acerca de cómo planear un nuevo año: “Este es el momento de pensar en nuestros amigos y cuestionarnos "cómo puedo cuidarlos mejor", porque lo que vale merece la pena cuidarlo”, explicó.

Nathalia Barón, coach de la Certificación Internacional en Coaching de Londres, habló acerca del buen manejo de las finanzas para este nuevo año: “Vivimos con el dinero desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, desde que nacemos hasta que morimos, y no nos dicen que debemos aprender a relacionarlos con el dinero de una forma distinta", dijo.

La psicóloga y sexóloga Flavia Dos Santos habló sobre los propósitos para este nuevo año como pareja: “Si la relación de pareja no está bien, llegará el momento en el que se diga no puedo más, pero no porque es fin de año yo tengo que poner ese propósito, no se debe forzar”, explicó.

La doctora Fernanda Hernández habló acerca de los propósitos de Año Nuevo para tener una mejor salud: “9 de cada 10 personas que hacen un propósito de salud de Año Nuevo lo abandonan”, dijo.

“No hay fiesta sin alcohol, pero es una sustancia tóxica (...) No hay un consumo normal ni saludable”, explicó.