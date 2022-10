“A mi padre lo dejaron morir con coronavirus”: Óscar Haro

En las últimas horas, se ha hecho viral un video publicado por Óscar Haro, director deportivo del equipo Honda LCR en España, de competición de motociclismo.

Allí, él cuenta el drama que vivió hace pocos días porque su padre, un hombre de 80 años, murió por coronavirus. El asunto radica en que, según Óscar, a su padre lo dejaron morir por falta de respiradores. Dice que no sabe dónde está el cuerpo de su papá y sostiene que no ha podido recibir información clara.

Publicidad

El drama se agrava pues su mamá también tiene coronavirus , pero está aislada en un cuarto. Esto le ha impedido darle un abrazo y consolarla en medio de esta difícil situación.

En sus redes sociales, Haro cuenta que su padre empezó a trabajar con 14 años hasta los 65.

“Nunca pidió nada. El miércoles le hacía falta un respirador para no morir y se lo denegaron. Su médico, una tremenda persona y profesional, me llamó con lágrimas para pedirme permiso para dejarle morir. Esta es la España que tenemos. Esta generación ha sido la que construyó este país, sus pantanos, carreteras, agricultura, trabajando 14 horas diarias, saliendo de una posguerra. Y los estamos dejando morir. Mi madre sigue encerrada en casa, sin poder abrazarla, besarla, consolarla. Dio positivo y no quiere volver al hospital porque teme que también la dejen morir”, declaró.

BLU Radio conversó con Haro sobre la situación que afronta. Relató cómo tuvo que llevar a su padre por sus propios medios sin saber que, al dejarlo en urgencias, sería la última vez que lo podría ver. Hoy ni siquiera sabe dónde está el cuerpo.

Publicidad

“Mi padre a los cinco días ha muerto, le dejé a las 10:00 de la mañana en una silla en urgencias. Tuve que llevarlo yo mismo porque no había ambulancias suficientes. No volví a ver a mi padre nunca más con vida. Mi madre también está infectada y pidió el alta voluntaria porque pensó que mi padre iba a estar en casa e iba a cuidar a él. Ella tuvo que pasar su luto sola, sin nadie que la acaricie, que la abrace, en medio de la cuarentena. Sin poder despedirse de su marido, con quien estaba desde los 15 años, nunca se habían separado y no pudieron despedirse”, narró.

Haro aseguró que el médico que lo llamó le pidió autorización para dejar morir a su padre.

Publicidad

“El médico me llamó a pedirme permiso para dejar morir a mi padre. Porque hay una ley que dice que en medio de tantos enfermos había que dar prioridad a los más jóvenes, habían puesto un tope de edad de 75 años. Mi padre tenía 80 años y no podían ayudarle más. Tenían que dejarlo morir. No había respiradores. Sigue sin haber respiradores, y de hecho en algunos hospitales han bajado a 65 años, por lo que creo que va a morir mucha más gente aparte de la que ya ha muerto”, sostuvo.

Haro hizo un llamado para que otros países se tomen en serio la situación.

Vea aquí: España registra 514 nuevas muertes por coronavirus; ya son más de 2.690

“Quédense en sus casas. Esto se propaga con una facilidad increíble. Lo único que quiero deciros es que hagáis caso. Sed rotundos, no toquéis nada fuera de las casas, intentad proveeros de máscaras y de guantes, es increíble. Tomaros en serio esto. En España no lo hicimos, por eso el foco de infección en Madrid es enorme. Encerraos en vuestras casas”, declaró.

Escuche las declaraciones de Óscar Haro en Meridiano BLU:

Publicidad

Publicidad