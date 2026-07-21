Adres asumiría el control del reintegro de recursos girados sin justa causa en el sistema de salud

El Ministerio de Salud publicó un proyecto de resolución con el que propone modificar el procedimiento para recuperar los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud que hayan sido girados o reconocidos sin justa causa.

El principal cambio es que la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) será la entidad encargada de adelantar estos procesos, una función que hasta ahora recaía en el Ministerio en algunos casos.

La iniciativa plantea que la Adres asuma el reintegro de todos los recursos que administra, incluidos los correspondientes a los llamados presupuestos máximos, mecanismo con el que se financian servicios y tecnologías en salud que no están cubiertos por la Unidad de Pago por Capitación (UPC).

Según el documento, el objetivo es proteger los recursos públicos, mejorar su control y hacer más eficiente el flujo del dinero dentro del sistema de salud.



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El proyecto también establece que el Ministerio deberá entregar a la Adres, en un plazo máximo de dos meses desde la entrada en vigencia de la norma, los expedientes y procesos que actualmente adelanta sobre reintegros de presupuestos máximos, siempre que estos aún no hayan quedado en firme.

Además, se amplían las opciones para que las entidades obligadas a devolver recursos puedan hacerlo.

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Entre ellas, están consignar el dinero, autorizar descuentos sobre futuros giros que reciban de la Adres, utilizar recursos de reservas administradas por la entidad o suscribir acuerdos de pago.

En el caso de los descuentos, estos podrán realizarse hasta en 24 cuotas mensuales, siempre que se cumplan las condiciones previstas en el proyecto de resolución.

La propuesta también señala que las EPS que entren en proceso de liquidación o dejen de operar no podrán acceder a acuerdos de pago.

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En esos casos, la Adres compensará automáticamente las deudas con los recursos que dichas entidades tengan a su favor y, si estos no son suficientes, deberán reintegrar el saldo pendiente conforme a la normatividad vigente.