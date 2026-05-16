Adres promete a gestores de salud en Antioquia recursos más oportunos por llegada de nuevo sistema

A propósito de la compleja crisis financiera del sistema de salud en Colombia, la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social ya tiene en marcha un nuevo Sistema Inteligente de Auditoría (SIA), una plataforma tecnológica que promete agilizar el pago de cuentas médicas y fortalecer el control sobre los recursos públicos destinados a la salud.

La herramienta automatiza la radicación de reclamaciones y utiliza la inteligencia artificial para auditar las cuentas presentadas por clínicas y hospitales por la atención a víctimas de accidentes de tránsito sin SOAT, casos con vehículos no identificados o “fantasma”, hechos terroristas y desastres naturales.

Durante una reciente jornada de socialización de esta nueva herramienta con prestadores de servicios en Antioquia, el director de la Adres, Félix León Martínez, explicó cómo venían funcionando varios de los procesos que por medio de firmas auditoras podrían tardar hasta cuatro meses.

"Antes las recibiamos, las mandábamos a unas firmas auditoras que se demoraban un par de meses en evaluar el paquete que le dabamos de la Costa o del centro del país. la mitad de las cuentas venían glosadas porque tenían problemas administrativos", sostuvo Martínez.



Según el directivo, con el nuevo modelo, la meta es que los pagos se realicen en menos de dos semanas, lo que representaría un alivio para el flujo de caja de hospitales y clínicas en todo el país. Además, la implementación de la IA puede reducir significativamente errores que generaban devoluciones en los procesos.

"La auditoría inteligente nos va permitir no pagar en cuatro meses, sino pagar en 15 días. Esa es la promesa de valor que estamos entregando porque una vez educada la inteligencia, llevamos un año afinándola, es capaz de hacer el proceso en segundos", aclaró.

La entidad destacó además que la plataforma contribuirá a mejorar la transparencia y la eficiencia en el manejo de los recursos del sector, así como a detectar irregularidades y posibles fraudes. Entre 2024 y 2025, la Adres reportó ante la Fiscalía General de la Nación a 52 IPS fantasmas que habrían facturado más de 72 mil millones de pesos al sistema de salud.