Alcalde de San Luis denuncia brote de COVID-19 tras llegada de policías desde Bogotá

El pequeño pueblo de San Luis es hoy uno de los municipios más golpeados por el coronavirus en el departamento del Tolima, luego de que se presentaran 40 contagios en la Escuela Nacional de Operaciones Policiales que aparecieron cuando “un contingente, al parecer, que llegó de la ciudad de Bogotá y se han hecho pruebas que han dado positivo en esos casos”.

Frente al brote que ha aparecido en esas instalaciones de la Policía, las autoridades municipales confirmaron que han hecho en total 260 pruebas en el CENOP, para identificar posibles casos de coronavirus en el único lugar de San Luis donde se ha reportado y propagado casos de esa enfermedad.

Sobre la llegada del COVID-19 al municipio de San Luis, el alcalde Guillermo Alvira aseguró que la Policía debería reportar todos los movimientos para evitar la propagación del virus.

“La Policía debería reportar todos los movimientos que ellos hacen, pero no lo hicieron, en este momento lo que ellos dicen es que ese contingente entró antes de que se decretara la cuarentena, entonces no tengo registros, no tengo la forma de decir que entraron en marzo o abril porque no tengo acceso a esa información”, manifestó.

Lo cierto es que en la actualidad el municipio de San Luis cuenta con un toque de queda desde las 7:00 de la noche hasta las 6:00 de la mañana y quienes pretendan ingresar solo pueden ser sanluiseños que estén pasando necesidades, pero al no tener información de la fecha en que se trasladó ese grupo de policías, las autoridades municipales no han podido saber la forma como ingresaron al CENOP.

Por ahora, la Policía no ha entregado ninguna respuesta frente a este caso, pero se espera que en las próximas horas den un pronunciamiento oficial sobre el traslado de este grupo de uniformados y, en general, cuáles son los protocolos que se están manejando para movilizar a integrantes de la institución en medio de la pandemia por COVID-19 que en Colombia ya deja más de 23.000 contagiados.