Alcaldes y gobernadores, a favor del toque de queda y restricciones por COVID-19

Carlos Fernando Galán, presidente del Concejo de Bogotá, consideró en Mesa BLU que la Alcaldía de la capital ha sido muy responsable y ha tomado medidas oportunas para la contención de la pandemia del coronavirus.

“En algunos casos plantea, como el caso de este simulacro, una medida drástica, pero la sustenta y la explica muy bien. La mayoría del Concejo ha acompañado estas decisiones de la alcaldesa Claudia López”, sostuvo.

Para Galán, el Gobierno ha tardado en muchos casos en tomar decisiones y eso ha ido en contravía de lo que pide la ciudadanía. “No solo en Bogotá, sino en muchas ciudades del país, y por esa razón los alcaldes y gobernadores han actuado por su cuenta, en cierta forma, buscando tomar medidas que la ciudadanía misma les está exigiendo”.

Por su parte, Carlos Mario Marín, alcalde de Manizales, manifestó que con el presidente Duque ha tenido la oportunidad de hablar y coordinar varias medidas.

“Nos damos cuenta que la curva exponencial es difícil de parar, por eso hemos decidido casi que cerrar nuestra ciudad, hacerlo gradualmente para que los ciudadanos entiendan que es el momento de atender las medidas del mundo”, señaló.

En Colombia, de acuerdo con el mandatario en Manizales, lo que se ha alcanzado en 8 días, en España, Japón e Italia, tardó al menos 30 días, por ese motivo, considera que no es momento de tener diferencias.

“Es una discusión que al país no le genera cosas positivas, todo esto ha sido coordinando con el presidente de la República, hemos tomado medidas que van en dirección de que el país acelere su paso. Queremos darle al presidente todas las herramientas para que él nos guíe y para que tome decisiones más rápidas”, añadió.

Entretanto, Clara Luz Roldán, gobernadora del Valle del Cauca, aseguró que acataron la medida presidencial, aunque advirtió que de todas maneras mandará el proyecto de decreto en el cual fijaban el toque de queda para el departamento.

“Es un momento en el que no hay medidas exageradas, cuando se trata de salvar vidas tenemos que tomar decisiones sin que nos tiemblen las manos”, aseveró.

Entretanto, Daniel Quintero, alcalde de Medellín, enfatizó en que todas las medidas que se han tomado hasta el momento se han hecho de manera “totalmente articulada”.

“Mi llamado es muy sencillo, coordinemos las acciones, de qué sirve que un municipio haga toque de queda si el otro no, el virus no reconoce fronteras. Todas las medidas deben ser coordinadas hay que confiar y creer que las decisiones que se están tomando son las correctas, lo único que no podemos hacer es ponernos a pelear”, afirmó.

Finalmente, Juan Guillermo Zuluaga, gobernador del Meta, indicó que todas las medidas que se tomaron eran tendientes a la fase de contención del virus y aseguró que aún están vigentes.

“Se declaró la alerta amarilla, toque de queda, ley seca, y hoy la ciudad y el departamento del Meta están cumpliendo”, añadió.

Manifestó, que pese al anuncio desde el Gobierno, continuarán con las medidas y, a partir de este jueves, “las notificarán al presidente para que sean autorizadas”.

Escuche las entrevistas completas en el audio adjunto.