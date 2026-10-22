Alerta por nuevo virus mortal Shamonda: ojo con los síntomas y así se transmite

El hallazgo de una infección humana por el virus Shamonda en Francia abrió un nuevo interrogante para las autoridades sanitarias europeas sobre un patógeno que, hasta ahora, se conocía principalmente por su presencia en animales.

El caso corresponde a una persona que falleció en octubre y que tenía un delicado estado de salud, mientras los organismos científicos adelantan estudios para establecer cómo se produjo el contagio y qué papel tuvo el microorganismo en su muerte.

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Pese a la preocupación que ha generado este episodio, las autoridades francesas señalaron que, con la evidencia disponible, no se ha identificado un riesgo sanitario para la población general. Tampoco se ha confirmado que el virus pueda transmitirse de manera sostenida entre personas.

El paciente recibía atención médica en los Hospitales Civiles de Lyon por una enfermedad grave y presentaba una inmunodepresión importante. Antes de su fallecimiento tuvo complicaciones cerebrales que, según el comunicado oficial, probablemente estuvieron relacionadas con la infección. No obstante, las investigaciones siguen abiertas y los especialistas deben determinar con mayor precisión las circunstancias del caso.



Persona internada en hospital Magnific

Principal hipótesis de contagio

Uno de los aspectos que concentra la atención de los investigadores es la posible vía de transmisión. Las autoridades francesas consideran que la infección pudo producirse por la picadura de un insecto del género Culicoides, conocido como jején y diferente de los mosquitos comunes.

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Estos pequeños insectos pueden actuar como vectores, es decir, transportar el virus y transmitirlo a animales susceptibles mediante sus picaduras. La hipótesis es relevante porque en el este de Francia, donde presuntamente habría ocurrido la exposición, ya se había detectado circulación del patógeno entre animales durante la primavera y el verano de 2026.

Sin embargo, todavía no se ha establecido de manera definitiva el mecanismo que permitió la infección humana. Las autoridades tampoco han documentado una transmisión entre personas, por lo que no hay evidencia suficiente para afirmar que el virus se propague de esa manera.

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¿Qué síntomas produce el virus Shamonda?

Por ahora, los científicos no cuentan con información suficiente para describir un conjunto específico de síntomas de la infección por Shamonda en seres humanos. El fallecimiento registrado en Francia no permite determinar por sí solo cómo se comportaría el virus en personas con diferentes condiciones de salud.

La inmunodepresión severa del paciente y la enfermedad grave que ya padecía son factores que deben tenerse en cuenta al analizar su evolución. Por eso, las complicaciones cerebrales reportadas requieren una evaluación clínica que permita establecer hasta qué punto estuvieron relacionadas con el patógeno.

En el ámbito veterinario, en cambio, sí se conocen algunas de sus manifestaciones. Los bovinos infectados pueden presentar fiebre, diarrea y una disminución de la producción de leche de entre el 10 % y el 20 %. Según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España, esta reducción puede prolongarse durante aproximadamente siete a diez días.

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La infección también representa una preocupación para las explotaciones ganaderas debido a sus posibles efectos sobre la reproducción. En hembras gestantes, el virus puede atravesar la placenta y ocasionar abortos o malformaciones graves en los fetos. Aunque el patógeno puede extenderse dentro de una explotación, la mayoría de los bovinos adultos afectados parecen recuperarse. Hasta los reportes oficiales difundidos en septiembre, no se había registrado mortalidad animal atribuida directamente al virus.

El caso humano en Francia se conoce después de que varios países europeos notificaran la presencia del virus durante 2026. Su circulación en el continente se identificó durante el verano, cuando se detectó una variante denominada Shamonda-Europe en Suiza, a finales de julio. Posteriormente, se comunicaron hallazgos en Alemania, Francia, Austria, Bélgica, Países Bajos, Liechtenstein e Italia.

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España también figura entre los países afectados. El Laboratorio Central de Veterinaria de Algete confirmó la presencia del virus Shamonda tipo 1 en siete explotaciones bovinas ubicadas en las provincias de Córdoba y Toledo, según la información oficial publicada el 22 de septiembre.

El patógeno pertenece al género Orthobunyavirus y al serogrupo Simbu, un grupo que incluye otros virus de importancia veterinaria, como los de Schmallenberg y Akabane. Su identificación se remonta a mediados de la década de 1960 en Nigeria y, durante años, su presencia se había notificado de manera esporádica en regiones de África y Asia, incluido Japón, sin casos humanos documentados.

Las autoridades mantienen la vigilancia epidemiológica

La aparición del primer caso humano conocido representa un cambio importante en el seguimiento científico del Shamonda. Hasta este episodio, la vigilancia se había centrado principalmente en los animales y en los insectos capaces de transmitir el virus.

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Francia ya informó del caso a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y al Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC). Los estudios deberán precisar las circunstancias del contagio y determinar la relación entre la infección y las complicaciones que presentó el paciente.

Por el momento, las autoridades sanitarias insisten en que no se ha identificado un riesgo para la población general. La principal incógnita es establecer por qué se produjo esta infección humana después de décadas de circulación conocida del patógeno sin casos documentados en personas. Los resultados de las investigaciones serán determinantes para comprender mejor su comportamiento y orientar las medidas de vigilancia.