Así fue el brutal ataque a enfermera a la que acusaron de tener coronavirus

Carmen Vargas, una enfermera que fue agredida en Barranquilla por desadaptados que la acusaron de tener coronavirus, contó en Mañanas BLU detalles del ataque. La profesional médica reveló que se dirigía a su lugar de trabajo no tiene contacto con pacientes con COVID-19 y que cuida a una persona con trauma cráneo encefálico.

“Me siento discriminada, muy triste. En vez de sentirnos felices y valorados, nos atacan y creen que nosotros somos el enemigo, cuando en verdad somos la mano de ayuda”, lamentó.

La mujer contó detalles de la agresión que sufrió a mano de cuatro hombres jóvenes.

“Uno me rapó el tapabocas y me dijo un poco de cosas, que todas las enfermeras teníamos coronavirus. Los demás se estaban riendo. El que me atacó tenía un vidrio en la mano y la movía como cuando la persona tiene coraje, tiene rabia”, detalló.

“Yo ya no les miraba las caras, sino la mano”, agregó.

La enfermera detalló el momento en que fue herida, pero reveló que pudo haber sido peor.

“Otro tenía un cuchillo, como de cocina, algo así. En una de esas yo presentí cuando el muchacho hizo la mano para moverla al abdomen. Yo metí la mano y fue cuando me cortó”, relató.

“Gracias al hueso que yo tengo, ahí de la mano, no me la traspasaron. Es una herida pequeña, pero siempre es honda”, sostuvo.

Escuche la entrevista a la enfermera Carmen Vargas en entrevista con Mañanas BLU:

