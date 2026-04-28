Asociaciones de salud advierten vacíos en atención nutricional de lactantes con condiciones médicas

El Colegio Colombiano de Nutricionistas Dietistas; la Asociación Colombiana de Nutrición Clínica; la Asociación Colombiana de Instituciones de Salud Domiciliaria; la Fundación Red de Apoyo Social de Antioquia; la Asociación Colombiana de Medicina Interna; la Asociación Colombiana de Dietistas y Nutricionistas; la Asociación Colombiana Estudiantil de Nutrición y Dietética; y el Programa de Nutrición y Dietética de la Universidad Católica de Manizales integran la alianza Alimentación con Propósito, que en el marco del Mes del Niño reiteró la importancia de la nutrición especializada en lactantes con condiciones específicas de salud.

De acuerdo con las organizaciones, durante la etapa de lactancia los niños presentan alta vulnerabilidad debido a su crecimiento y desarrollo, lo que incrementa sus requerimientos nutricionales, especialmente cuando existen condiciones como prematurez con bajo peso al nacer, enfermedades crónicas o trastornos digestivos. Estas situaciones pueden aumentar el riesgo de desnutrición o malnutrición.

La evidencia científica citada por la alianza indica que los lactantes con condiciones clínicas complejas tienen mayor probabilidad de presentar alteraciones nutricionales que pueden afectar su desarrollo a corto y largo plazo. En este contexto, la intervención nutricional temprana hace parte del manejo médico y contribuye a la evolución clínica de los pacientes.

BLU Radio Sala lactantes / Foto: Alcaldía de Bogotá

El manejo nutricional, señalan, debe ser individualizado y considerar factores como el estado clínico, los requerimientos energéticos y la capacidad de absorción de nutrientes. Un abordaje inadecuado puede derivar en deficiencias nutricionales, alteraciones en el crecimiento y mayor riesgo de complicaciones en la salud infantil.



Entre las recomendaciones, la alianza plantea la necesidad de realizar evaluaciones nutricionales individualizadas, mantener un monitoreo continuo del crecimiento y desarrollo, y priorizar intervenciones oportunas, especialmente en casos de mayor complejidad. También advierte sobre los riesgos de adoptar prácticas sin respaldo científico.

Los voceros de Alimentación con Propósito señalaron que, en algunos casos, los profesionales de la salud pueden considerar el uso de alimentos con propósitos médicos especiales, diseñados para cubrir necesidades nutricionales específicas dentro del manejo integral del paciente.

Finalmente, las organizaciones indicaron que la identificación temprana de riesgos y la intervención oportuna en los primeros meses de vida inciden en el crecimiento, el desarrollo y la evolución clínica de los lactantes con condiciones de salud, e hicieron un llamado a reconocer la nutrición como un componente dentro de su atención integral.