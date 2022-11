Bailar a dos metros y con tapabocas, propone alcalde de Neiva para reabrir discotecas

El alcalde de Neiva, Gorky Muñoz, ha sido fuertemente criticado por su intención de reabrir los bares, discotecas y restaurantes desde el próximo 1 de junio, una vez termine la cuarentena tal como está establecida hoy.

En diálogo con BLU Radio, el alcalde dijo que habrá una mesa cada dos metros cuadrados y que no habrá una pista de baile, sino los asistentes tendrían que bailar sueltos.

“Será siempre sueltos, no se pueden pegar. Yo he bailado así y he bailado lejos”, dijo.

Muñoz manifestó que bailar, incluso, en esas condiciones es mejor que el confinamiento.

“Eso iría acompañado de un toque de queda de las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana todos los días y, además, las discotecas no pueden superar el 40% de capacidad instalada”, expresó.

Añadió que en las discotecas se podría tomar trago y que la reactivación del sector favorecería a unos 1.500 empleos.

