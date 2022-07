Baje de peso sin necesidad de hacer dieta; solo necesita una alimentación saludable

Cuando alguien empieza una rutina de ejercicios es normal ver que comienzan a hacer algún tipo de dieta que ayude en el déficit calórico. Sin embargo, algunas personas se van al lado extremo y prohíben ciertas comidas para lograr ese objetivo.

La influencer y experta en nutrición saludable Diana Zhu explicó para Blu Radio que una buena alimentación es primordial para mantener un equilibrio físico y mental. Por eso, es importante consumir cosas que mejoren el estado y así vivir una vida más saludable.

“¿Qué pasa con las dietas estrictas? Te quitan ciertos tipos de alimentos y que solo puedes consumir ciertos alimentos a determinadas horas, nos quita esa intuición que el cuerpo tiene. Él ya sabe que requiere y que no, pues no todos los cuerpos son iguales (…) Las dietas no funcionan, suele pasar que cuando la dejan vuelven a subir de peso. Estas pueden afectar la parte mental, pueden generar desórdenes alimenticios”, aclaró la experta para Blu Radio.

Una verdadera alimentación saludable, según ella, es tener la potestad de elegir que comidas sí y que no. La recomendación de Zhu es empezar a sustituir el 80% de los productos que se consumen por productos naturales.

“Es importante respetar esa regla y que el 20 restante sea esa flexibilidad de tu alimentación diaria. Lo primordial es crear un plan; organizar qué se quiere lograr, si mejorar la digestión o bajar de peso. Uno debe hacer una lista de alimentos que permita tener una guía semanal de lo que se puede o no hacer”, añadió Zhu.

Existen tres tipos de alimentación, según Diana Zhu



Alimentación intuitiva: la conexión entre el cuerpo y las energías que requiere. Entender la sintonía que existe con la mente.



la conexión entre el cuerpo y las energías que requiere. Entender la sintonía que existe con la mente. Alimentación flexible: es saber equilibrar una alimentación saludable sin la necesidad de privarse de otras cosas; consumir el 80 % de comida natural y el 20 % de gustos y antojos.



es saber equilibrar una alimentación saludable sin la necesidad de privarse de otras cosas; consumir el 80 % de comida natural y el 20 % de gustos y antojos. Alimentación consciente: es la capacidad de escoger los alimentos que más funcionan en el cuerpo.

¿Cómo bajar de peso sin necesidad de hacer dieta?

Diana Zhu explicó que se debe crear un plan semanal para facilitar la alimentación sin necesidad de preocuparse del tiempo que gaste y definir la necesidad a cumplir.

“Elegir 1 a 2 días de antelación una alimentación que permita ahorra tiempo en las mañanas y facilitar la vida (..) Adquirir una lista de recetas que sean fáciles y accesibles para cocinar de forma sana y rica sin aburrirse o que sea muy costoso. Estas recetas ayudaran a mantener el hábito de la alimentación sana sin esfuerzo y que sea más liviano.”, puntualizó.