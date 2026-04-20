Bajó a 81,9 % percepción de calidad buena de EPS en Colombia; el nivel más bajo en siete años: Dane

La percepción de la calidad del servicio de las EPS en Colombia registró un deterioro significativo en 2025, según la más reciente Encuesta de Calidad de Vida del Dane. El informe muestra que este indicador alcanzó su nivel más bajo de los últimos siete años, reflejando una mayor insatisfacción de los usuarios con el sistema de salud.

De acuerdo con los datos, el 81,9 % de los colombianos calificó como buena o muy buena la atención recibida, una caída importante frente al 84,7 % de 2024. Esta cifra devuelve al país a niveles similares a los de 2019, cuando la percepción se ubicaba en 82,2 %, evidenciando un retroceso en la valoración del servicio.

El comportamiento de los últimos años confirma una tendencia inestable. En 2020, la percepción alcanzó un pico de 89 %, pero desde entonces ha venido descendiendo: 87,2 % en 2021, 85,1 % en 2022 y 83,6 % en 2023, antes de un leve repunte en 2024 y la caída más reciente en 2025.

Al analizar por áreas, las brechas son más evidentes. La percepción de calidad se deterioró con mayor fuerza en centros poblados y zonas rurales dispersas, donde solo el 75,9 % de las personas considera adecuado el servicio, lo que refleja dificultades más marcadas en el acceso y la atención en estos territorios.



Sistema de Salud. Foto: referencia, AFP

Por departamentos, los resultados muestran un panorama desigual. De los 32 departamentos, solo 14 reportan percepciones favorables. Se destacan La Guajira con 95,7 %, Amazonas con 92,4 %, Atlántico con 90,5 %, San Andrés con 89,6 %, Bolívar con 88 %, Córdoba con 87,4 % y Bogotá con 87 %.

Por el contrario, las calificaciones más bajas se concentran en Nariño con 60,4 %, Vichada con 61,7 %, Putumayo con 62,5 %, Cauca con 63,8 %, Chocó con 64,6 %, Guaviare con 66,5 % y Boyacá con 68,4 %, evidenciando una fuerte desigualdad territorial en la percepción del servicio.

Publicidad

La encuesta también revela cambios en el cuidado de la primera infancia. En 2025 aumentó al 42 % la proporción de niños entre 0 y 4 años que asisten a centros de cuidado o establecimientos educativos, frente al 38,7 % registrado en 2024. Este incremento se da al mismo tiempo que disminuye en 1,9 puntos porcentuales el cuidado de los menores por parte de sus madres en el hogar. Por departamentos, los mayores niveles de asistencia a estos centros se registran en Atlántico con 61,6 % y La Guajira con 59,9 %.