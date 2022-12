Cafesalud solo cambió de nombre; las quejas siguen siendo las mismas: pacientes

Para muchos usuarios que hablaron con BLU Radio, el remedio fue peor que la enfermedad, luego de que Cafesalud pasara a llamarse Medimás.



Por un lado, ya no recibirán asistencia en sus viviendas, además de que las citas que fueron planilladas entre domingo y lunes deberán ser reasignadas. Incluso, a los pacientes que ya les habían autorizado ciertos medicamentos, les volverán a revisar la lista.



En la Clínica Jorge Piñeros Corpas varios pacientes reiteraron sus quejas por el servicio.



“Ayer llegué a las 5:00 de la tarde con una urgencia, me atienden a las 7:40 de la tarde y me citan hoy a las 6:00 de la mañana, me atienden a las 8:30 am y me dicen que no es una urgencia”, narró un paciente.



“Llevo un mes esperando una operación, me dijeron que viviera el jueves, luego el viernes, luego el lunes y hasta el momento no me han atendido”, narró otro paciente.



En entrevista con BLU Radio, el vocero y representante de Medimás, doctor Jorge Gómez, dijo que es entendible que aún se presenten críticas de la EPS.



“Comprendemos todas las inquietudes y dificultades que han tenido los pacientes, no desde esta madrugada sino desde hace bastante tiempo”, explicó.



Sin embargo, dijo que es necesaria un poco de paciencia porque “hasta ahora se está teniendo control de la compañía”.



“Así como tienen dificultades en la clínica Juan N. Corpas, hay otros puntos de atención. Están abiertos los servicios en el Hospital de San José, en el Hospital Infantil y Universitario, en Soacha y así se han abierto una cantidad de instituciones e IPS se han incorporado”, añadió.



Finalmente, dijo que trabajan de la mano del Ministerio de Salud para que cada día mejore más el servicio hasta fortalecer la atención a los pacientes.



