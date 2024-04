Choque de versiones enreda diligencia de inspección a la Supersalud por parte de la Procuraduría

Es todo un enredo el cruce de versiones sobre la diligencia que adelantó el jueves, 4 de abril, el procurador delegado para la Conciliación Administrativa, Luis Ramiro Escandón, a la oficina del superintendente de Salud, Luis Carlos Leal.

El equipo de la Procuraduría arribó a la sede de la Supersalud alrededor de las 4:45 de la tarde para inspeccionar el expediente que sirvió como base para ordenar la intervención forzosa de la EPS Sanitas así como la designación de su agente interventor, Duver Dicson Vargas.

Sin embargo, la Procuraduría no encontró pruebas, en tiempo real, de ese expediente administrativo y de los demás documentos que respalden la decisión que se hizo efectiva hace tres días en la sede de la segunda EPS más grande del país.

El procurador agregó que el superintendente Luis Carlos Leal sí fue notificado sobre el motivo de la visita. Además, el funcionario manifestó que al llegar a las instalaciones le fueron entregadas el acta de la visita administrativa con la de los cuatro delegados.

Al llegar a la Procuraduría, se le entregó tanto a él como a la delegada para asesoramientos el acta administrativa que se puede observar con la firma de los cuatro delegados (...) Si bien fuimos atendidos, no hemos podido verificar que exista la información que se dice que se tuvo para la toma de esa decisión dijo Luis Ramiro Escandón.

El superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, rechazó las afirmaciones del procurador delegado Luis Escandon, según las cuales la entidad bajo su control no entregó el expediente que sustenta las intervenciones a Sanitas y Nueva EPS.

Leal denuncia que la notificación no pudo leerla ni fue oficialmente recibida, por lo que declara no haber sido notificado de la diligencia.

Además, confirmó que el expediente sí fue entregado a los funcionarios de la Procuraduría, aunque están pendientes más papeles adicionales.

"La Procuraduría pidió información adicional, que es responsabilidad entregar por parte de la Superintendencia y que se entregará, pero no hace parte de esos expedientes (...) Es nuestro compromiso entregar la información completa y ser transparentes y responsables", aseguró el superintendente de Salud.