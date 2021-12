“Ciego de rabia o amor”: conozca la importancia de aprender sobre el mundo afectivo

Este sábado, en En BLU Jeans estuvo el psicólogo John Sanmukhi, quien habló sobre cómo el mundo afectivo en muchas ocasiones puede alterar el pensamiento, por ejemplo, cuando una persona está “ciega de rabia o amor”.

De esta manera, es imposible pensar en un desarrollo intelectual separado de un desarrollo emocional, según explicó el experto.

''Es muy difícil que veas algo que no estás listo para ver'', puntualizó. ''Te pueden tener pruebas y si la otra persona no está lista, no lo va a ver''.

La inteligencia emocional es la que se pone en práctica al momento de ser capaz de reaccionar correctamente ante nuevos desafíos y responder a las exigencias de la vida. ''El amor va cambiado y las dinámicas de las relaciones también, cuando es amor, el amor no muere'', añadió Sanmukhi.

Además, señaló que el desarrollo de la afectividad es necesario para alcanzar una madurez emocional adecuada, de acuerdo a la edad y etapa de vida. Distintos autores proponen diferentes indicadores o criterios de madurez afectiva o emocional que permiten reconocer el grado de desarrollo afectivo alcanzado.

''No significa que te vuelvas más serio, incluso, puede que te vuelvas más payaso'', mencionó.

Publicidad



Escuche la entrevista completa En BLU Jeans: