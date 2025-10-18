Científicos revelan a qué edad el cerebro alcanza su máximo potencial

Durante años se creyó que el cerebro humano alcanzaba su punto más alto de capacidad en la juventud, entre los 20 y 30 años. Sin embargo, una investigación reciente publicada en la revista Intelligence propone un giro en esa creencia: el verdadero pico del rendimiento mental ocurre en la madurez.

El estudio fue liderado por los psicólogos Gilles E. Gignac, de la Universidad de Australia Occidental, y Marcin Zajenkowski, de la Universidad de Varsovia. Ambos analizaron millones de datos psicológicos y concluyeron que el equilibrio cognitivo y emocional se fortalece con los años, gracias a la experiencia, la autogestión y la inteligencia emocional.

La investigación evaluó 16 dimensiones del funcionamiento psicológico, que abarcan desde la inteligencia cristalizada, el conocimiento acumulado a lo largo de la vida, hasta los cinco grandes rasgos de personalidad: apertura, responsabilidad, extroversión, amabilidad y estabilidad emocional. Aunque la velocidad de procesamiento mental disminuye con el tiempo, otras habilidades continúan desarrollándose. Por ejemplo, la responsabilidad alcanza su punto máximo hacia los 65 años y la estabilidad emocional, incluso hasta los 75.

Según Gignac, “entre los 55 y los 60 años el cerebro combina juicio equilibrado, autoconocimiento y resistencia a los sesgos cognitivos”, una mezcla que potencia la toma de decisiones racionales y el control emocional.



Cerebro, referencia Foto: Unplash

Para llegar a estas conclusiones, los investigadores aplicaron dos modelos: uno convencional, basado en inteligencia y personalidad, y otro integral, que incorporó inteligencia emocional, alfabetización financiera, razonamiento moral y flexibilidad cognitiva. Ambos coincidieron en que la madurez es la “edad dorada” del equilibrio mental.

El hallazgo tiene implicaciones directas para la sociedad. Si el mejor desempeño psicológico se alcanza en torno a los 60 años, la experiencia de líderes, jueces y directivos mayores no solo refleja años de trabajo, sino también un estado mental más estable y reflexivo.