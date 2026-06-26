Colsubsidio aplaza el cierre de urgencias pediátricas, ¿cuándo será?

Colsubsidio anunció que aplazó hasta el próximo 15 de julio el cierre temporal del servicio de urgencias pediátricas de la Clínica Infantil, una medida que inicialmente estaba prevista para entrar en vigencia el 1 de julio. La decisión se adoptó tras la suscripción de un preacuerdo de pago con Famisanar EPS para atender la deuda pendiente que mantiene esa aseguradora con la institución.

De acuerdo con el comunicado oficial, la continuidad del servicio dependerá del cumplimiento efectivo de ese preacuerdo y del giro oportuno de los recursos por parte de Famisanar. La entidad aseguró que continuará prestando la atención pediátrica mientras existan las condiciones financieras que permitan garantizar la sostenibilidad del servicio.

Colsubsidio y Famisanar. Foto: Colsubsidio

Pese al aplazamiento del cierre de urgencias, las medidas de reorganización al interior de la clínica ya comenzaron. Fuentes confirman que los trabajadores con contrato directo están recibiendo comunicaciones oficiales en las que se les informa su reubicación en otras sedes de la red Colsubsidio, como parte de los ajustes en la prestación de servicios.

Cabe recordar que los días anteriores el agente interventor de la EPS Famisanar, Germán Gallo, había manifestado que esperaba que en los próximos días hubiera una solución definitiva, ya sea mediante una conciliación que permita mantener la atención en la Clínica Infantil o a través de la reubicación de los pacientes en otras instituciones de salud.