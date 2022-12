¿Cómo es vivir con coronavirus? Paciente cuenta lo que se vive tras el diagnóstico

El periodista Kike Mateu, segundo caso oficial de coronavirus en España, contó en Mañanas BLU los detalles de la enfermedad.

“Estoy en el hospital, el mismo lugar donde ingresé hace 14 días, dos semanas, cuando vine con síntomas de resfriado a tratar de comprobar que no tenía el coronavirus y lo que me encontré fue justo lo contrario”, indicó Mateu.

“Estoy aislado y hospitalizado”, agregó.

El comunicador habló de la forma en que se contagió, tras el cubrimiento de un evento deportivo.

“Sigo al Valencia en la Liga de Campeones, la semana anterior jugó en Milán. Yo estuve en ese partido relatando para el medio de comunicación para el que trabajo y regresé a Valencia. Cuando llegó el fin de semana, cinco días después, empecé a notar un resfriado diferente al habitual”, relató.

“Tenía un poco de tos, malestar general y fiebre, pero nada que no me impidiera ir a trabajar. Lo que pasa es que al haber estado en Milán y en ese instante ya había explotado de forma pública una gran cantidad de casos en Normandía, entendí que lo más responsable era dejar de ir a trabajar”, declaró.

Según Mateu, con el fin de descartar que tuviese coronavirus fue a un hospital y lo que obtuvo fue la noticia contraria. Un síntoma en especial, le advirtió que algo podría estar mal con su salud.

“Tenía tos seca, una tos que no había tenido nunca. Me pareció algo diferente y por eso entendí que algo diferente me podía estar ocurriendo”, contó el periodista.

Sobre el tratamiento que recibió el comunicador también dio detalles.

“Depende del sistema inmunitario de cada organismo. Es una lotería, es imposible saber cuándo el cuerpo de cada uno elimina el virus, porque es cierto que lo elimina, pero se necesita un determinado tiempo”, declaró.

“Yo estoy aislado, no puedo recibir visitas, solo puede visitarme el equipo médico, por supuesto las ventanas son precintadas, no se pueden abrir para que no tenga contacto con el aire del exterior que podría transportar el virus si yo toso o estornudo”, añadió.

Sobre la reacción de su familia, Mateu contó que la preocupación ha sido alta.

“Estoy bien, me siento bien, me siento tranquilo, pero la gente que está afuera, como no lo vive, no conocen directamente como estoy, pues acaban preocupándose más que uno mismo”, afirmó.

Sobre lo más difícil de la enfermedad, el periodista dijo que sin duda es el aislamiento al que se tuvo que someter.

“Sinceramente, si los síntomas son los de la mayoría de la población, síntomas leves con organismos normales, lo más difícil de llevar es el hecho del aislamiento. Al menos para mí”, narró.

