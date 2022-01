Cómo reconocer la depresión, la pandemia oculta que afecta a los colombianos

El 13 de enero se conmemora el día contra la depresión, una enfermedad mental que ha ganado visibilidad gracias a la pandemia que ha enfrentado todo el planeta. Como resultado de esto, se ha derivado una situación denominada "pandemia oculta", la cual hace referencia a todos los inconvenientes que se han presentado en la salud mental.

Érica Ariza es una profesional en psicología que forma parte del programa "Porque quiero estar bien", el cual fue creado en nuestro país para atender a los ciudadanos que enfrentan situaciones como depresión, se refirió en Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire, a las situaciones que llevan a una persona a estar deprimida y a identificar señales de este problemática.

La doctora explicó que desde la creación del programa, han sido más de 120.000 consultas, ya sea a través del portal web o las líneas telefónicas. De los cuales, más de 13.000 han pasado a tener una atención más especializada, debido a la situación particular de cada persona.

La profesional Ariza explicó las diferencias entre lo que coloquialmente se asocia a un estado de tristeza momentáneo y a un estado de depresión real. Aquellos que dicen sentirse deprimidos en un día aleatorio, por una situación determinada, clínicamente no se conoce como depresión. Por otra parte, se le identifica a la depresión a quienes presentan variantes negativas en su estado de ánimo de forma constante.

A su vez, destacó la importancia de entender que no hay que llegar a un punto en el que la persona quiera quitarse la vida o tener un comportamiento negativo contantemente, para que se le brinde una atención adecuada.

La doctora Érica Ariza también resaltó algunas de las señales que pueden permitir identificar la depresión, ya sea en otras personas como en nosotros mismos, para evitar que se llegue a un punto crítico.

Uno de los síntomas el anhedonia, que es la ausencia de placer o motivación al momento de realizar las actividades que normalmente se disfrutan.

También los cambios de hábitos o patrones del comportamiento, pueden ser señales que no necesariamente están directamente ligados a una evidente tristeza.

"Disminución del placer que percibimos o sentimos, derivado de actividades que nos generan placer anterior mente,... antes me gustaba salir a correr, ya no salgo a correr, me siento desmotivado, o me siento sin energía, observo a la otra persona desmotivada o sin energía, come más o come menos, duerme más o duerme menos", expresó la doctora Ariza.

Sin embargo, el objetivo no es diagnosticar a quienes tenemos cerca o tomar una decisión sin apoyo profesional, sino simplemente detectar señales para invitar a quienes realmente necesitan atención, a que escojan el mejor camino.

Para los quienes quisieran tener una asesoría, pueden consultar el portal www.porquequieroestarbien.com . Al igual, pueden comunicarse al teléfono 333 033 35 88.

Escuche la entrevista completa a la psicóloga Érica Ariza en Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire: