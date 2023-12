¿Concurso de méritos para gerentes de hospitales? Nueva diferencia en debate por reforma a la salud

Antes de lo esperado se levantó la discusión de la reforma a la salud en la Cámara de Representantes y lo decidió el presidente Andrés Calle justo cuando se estaba dando un intenso debate por el polémico artículo 42 que define el procedimiento de meritocracia para la elección de los gerentes de hospitales en la diferentes regiones.

La polémica se encendió cuando el ministro del Interior Luis Fernando Velasco defendió ante la plenaria de la Cámara que los gobernadores y alcaldes puedan elegir a los directores de los hospitales en sus regiones, incluyendo un criterio de mérito pero pidió textualmente que no se incluya el término “concurso”.

“Si la Cámara no busca fusionar elementos de meritocracia con la posibilidad constitucional de no quitarle la decisión a los gobernadores y los alcaldes, este artículo va a terminar enfrentando el Congreso con buena parte de la opinión de este país”, señaló el ministro repitiendo que no se incluyera el término de concurso.

Después, dijo el representante Jaime Salamanca del Partido Verde que “los gobernadores y alcaldes no son todos politiqueros” y pidió que se cree una comisión para buscar una fórmula de elección de los directores de hospitales que pueda combinar el mérito con la decisión de los mandatarios regionales.

Publicidad

Allí inició la pelea. Ese artículo 42 que determina elección de directores de hospitales desató una nueva polémica en la Cámara después de que el ministro Velasco pidiera buscar esa fórmula para que los gobernadores y alcaldes tengan la facultad.

“Sí lo que se están inventando es una nueva jugadita para quitar la meritocracia, díganselo al país”, reclama la representante Catherine Juvinao.

La propuesta de Velasco reveló además una diferencia de opiniones al interior del propio Gobierno por la reforma a la salud. El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo dijo que a él sí le gusta el concurso de méritos para elegir gerentes de hospitales, contrario a lo que señaló el ministro Velasco.

Publicidad

“A mí personalmente me gustan los concursos de méritos pero no es lo que yo quiera, es lo que decida el Congreso, seguramente habrá un término medio”, aseguró Jaramillo.