Confirman otra muerte de rabia humana en México; contagiado por una vaca

La Secretaría de Salud de Jalisco confirmó este fin de semana la segunda muerte por rabia humana registrada en México en lo que va del 2025.

En esta ocasión, el virus fue transmitido por una vaca, lo que ha encendido las alertas sanitarias en la región.

De acuerdo con la dependencia estatal, la víctima fue un hombre de 68 años, originario del municipio de Tonila, quien había tenido contacto con un bovino enfermo en mayo pasado.

Tras presentar síntomas como cansancio y entumecimiento en una de sus extremidades, acudió en primera instancia a un hospital privado. Posteriormente, su familia decidió trasladarlo a una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Colima, donde finalmente falleció.

Las muestras del paciente fueron remitidas al Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE), el cual confirmó que la causa de muerte fue rabia por la mordida de la vaca. Hasta el momento se desconoce cómo adquirió el virus el animal que lo contagió.

El hombre fue contagiado tras ser mordido por una vaca. Foto: Image Fx

Este caso se suma al de una adolescente de 17 años que perdió la vida en Zacatecas el pasado 24 de agosto, tras ser mordida por un zorrillo.

En ambos sucesos, los animales involucrados no corresponden a las especies más comúnmente asociadas con la rabia, como perros o murciélagos, lo que ha generado preocupación en las autoridades de salud.



Síntomas de la rabia

La rabia es una enfermedad viral que puede permanecer latente en el organismo durante un periodo que oscila entre 10 días y siete años, aunque el promedio de incubación se estima entre tres y doce semanas. Según especialistas, el síntoma más característico es la hidrofobia o miedo al agua.

Otros signos incluyen babeo excesivo, dolor de cabeza, convulsiones, sensibilidad extrema en la zona de la mordida, fiebre, espasmos musculares, cambios en el estado de ánimo, pérdida de sensibilidad o función en distintas partes del cuerpo, dificultad para tragar y, en casos avanzados, alucinaciones.

Ante estos dos fallecimientos, las autoridades sanitarias reiteraron la importancia de acudir de inmediato a recibir atención médica tras cualquier mordedura de animal, sin importar la especie, así como reforzar las campañas de vacunación en ganado y mascotas.