Corte ordena a EPS realizar procedimiento médico a adulto mayor que asistió sin acompañante a cita

El adulto mayor se presentó a una cita médica que tenía en su EPS para la realización de la prueba de esfuerzo ordenada por su médico tratante. Al llegar, se encontró con la sorpresa de que no le realizaron el procedimiento por la única razón que no iba acompañado por otra persona, y las políticas de la EPS impiden que algunas pruebas o exámenes sean realizadas a los pacientes si no asisten en compañía de algún familiar o adulto responsable.

En este caso, el afectado instauró una acción de tutela alegando una presunta vulneración de los derechos fundamentales a la seguridad social y a la salud.

La Corte Constitucional le dio la razón al accionante, en principio por considerar que como lo establece la jurisprudencia, en el caso de las personas mayores y de la tercera edad, es justificable la procedencia de la tutela por estar amparada bajo la Constitución Política.

"En el presente caso, de lo relatado por el accionante se puede observar que al manifestar su desacuerdo con la decisión de la institución prestadora del servicio de salud, la respuesta fue reagendar el examen, con lo cual, es posible predecir que volverá a presentarse el mismo inconveniente y que, por lo tanto, el señor paciente no podrá acceder al servicio que requiere para su atención integral en salud" Señala el documento.

La sala primera de Revisión de la Corte Constitucionalle ordenó a la EPS que dentro del término de 3 días siguientes a la notificación de la providencia, se autorice un servicio de acompañante para que al paciente se le pueda realizar su prueba de esfuerzo sin ningún contratiempo.

Además, también ordenó reagendar la cita para llevar a cabo la realización de la prueba de esfuerzo.

Este caso sienta un precedente, ya que la Corte Constitucional hizo un llamado al Ministerio de Salud y Protección Social, la Defensoría del Pueblo y el Departamento para la Prosperidad Social para que se promueva una discusión que permita el desarrollo de estudios, lineamientos y planes de política dirigidos a garantizar el acompañamiento a los adultos mayores y de la tercera edad.