¿Cuál es el proceso para la creación de una vacuna? Responde viróloga colombiana

María Fernanda Gutiérrez, viróloga, doctora en ciencias biológicas de la Universidad Javeriana, explicó en Mesa BLU el proceso para la creación de una vacuna, a propósito de los avances que se realizan en la actualidad frente al objetivo de contener la pandemia del coronavirus que aqueja a todo el planeta.

“La razón por la que se demora es por la manera en que se hace, para crear una vacuna hay que pasar varias etapas, la primera de ellas es conocer el virus, ver dónde crece, caracterizarlo, saber cómo es, entender cómo infecta, entre otras cosas”, dijo.

Una vez se conoce el virus, según la especialista, se busca cuál es el pedazo de este que induce la producción de anticuerpos.

“En general anticuerpos y memoria inmunológica son las dos cosas que necesita el sistema inmune fuertemente, eso es un pedacito del virus, no todo el virus. Una vez está caracterizado, empiezan a crear el producto inicial, que no es patógeno, es decir no es el virus como tal. Este debe despertar muy bien la respuesta inmunológica, puede ser un pedacito del virus o el virus completo, pero muerto o atenuado”, manifestó.

La segunda etapa es ponerlo en células para ver que no sea toxico, comentó la doctora Gutiérrez. “Luego en animales para detectar que produzca una respuesta inmunológica, y luego en humanos, en estudios que se conocen como preclínicos y clínicos, para observar cómo reaccionan las personas”.

“Primero se lo ponen a un grupo pequeño de personas para ver si da respuesta inmunológica, luego aumentan el número de personas, manteniendo sobre todo un grupo que este sano, y luego en jóvenes y mayores. Tratan de cubrir todas las edades antes de que salga al mercado”, complementó.

Se mostró optimista con respecto a la vacuna para el coronavirus, pues el cálculo es que su ácido nucleico es RNA.

“Es de los virus que sí se ha dejado hacer vacuna, por ejemplo, el de sarampión o el de polio, son virus que tienen un solo RNA y eso da esperanza para que con el COVID-19 se pueda hacer”, añadió.

Advirtió que el proceso podría ser muy largo, hasta siete años o inclusive más, si se quiere mirar si la población, a largo plazo, tiene efectos secundarios”

