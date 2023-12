¿Cuáles son los cuidados de la salud para recibir el Año Nuevo? según doctora

La importancia del ejercicio en la vida de las personas es un pilar fundamental para alcanzar un estado óptimo de salud y bienestar. En un mundo cada vez más sedentario , donde las demandas laborales y tecnológicas ocupan gran parte del tiempo, el ejercicio se erige como una herramienta vital para contrarrestar los efectos negativos del estilo de vida moderno.

En Sala de Prensa Blu estuvo la doctora Fernanda quien compartió algunas recomendaciones para cuidar de la salud en este Año Nuevo e hizo énfasis en los hábitos necesarios para lograrlo.

“Unos 45 minutos diarios en pasos, no tiene que irse al gimnasio, inscribirse, pagar esa típica suscripción que queda iniciada. Exacto. No es actividad física. Entonces no use el ascensor, suba las escaleras,

La doctora enfatizó la importancia de cumplir promesas, establecer metas alcanzables en la búsqueda de un bienestar integral y cómo los hábitos saludables se han convertido en una herramienta fundamental para lograr una vida plena.

“Lo que pasa es que a veces nos ponemos unas metas realmente inalcanzables. Nos contamos mentir a nosotros mismos, entonces yo creo que eso es una de las cosas más importantes, priorizar qué es lo más importante”, indicó.

Además, recordó la relevancia del ejercicio regular, no sólo como un medio para mantener la forma física, sino como una herramienta para fortalecer la salud mental y emocional. "La actividad física es el mejor antidepresivo", resaltó la importancia de incorporar rutinas de ejercicio y movilidad en la vida diaria.

“Todo lo que usted hace por su salud física impacta a su salud mental. Entonces, comer bien, hacer ejercicio está demostrado que la actividad física es el mejor antidepresivo, dormir bien”, contó.

El diálogo se extendió hacia la alimentación saludable, desmitificando el término "dieta" para enfocarse en el placer y el disfrute de una nutrición balanceada. La doctora resaltó la relevancia de los hábitos alimenticios, destacando la presencia de frutas, vegetales y la moderación en el consumo de alimentos procesados como elementos clave para una alimentación saludable.

“A mí la palabra dieta empezando por ahí, no me gusta porque la dieta la gente automáticamente lo asocia a restricción, ayuno, sacrificio (...) La alimentación es para disfrutarla, para gozarla, para compartir. Entonces es básicamente pensar que no es una dieta para entonces contrarrestar los excesos que tuvimos este fin de año”, sentenció.

La doctora Fernanda subrayó la necesidad de comprender los riesgos asociados con el consumo excesivo de esta sustancia tóxica. Aconsejó sobre la importancia de mantener límites, hidratarse adecuadamente y evitar la mezcla de bebidas, enfatizando el valor de disfrutar con responsabilidad.

El sueño, un aspecto vital para la salud, también recibió atención. La doctora Fernanda destacó la necesidad de respetar el ciclo del sueño, fomentar una "higiene del sueño" y desconectar los dispositivos electrónicos en la habitación para propiciar un descanso reparador y de calidad.

Con un llamado a la prevención y al autocuidado, la doctora Fernanda concluyó la entrevista, recordando que la salud es el tesoro más valioso. "No esperemos sentirnos enfermos para actuar", instó. "La prevención es la clave".

