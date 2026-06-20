Del control de la glucosa a la prevención: así evoluciona el tratamiento de la diabetes tipo 2

La diabetes tipo 2 continúa consolidándose como uno de los principales desafíos de salud pública en Colombia. Sin embargo, mientras aumentan las cifras de personas diagnosticadas con esta enfermedad, también avanza la manera en que la comunidad médica la aborda. Hoy, el tratamiento ya no se limita únicamente a mantener estables los niveles de glucosa en la sangre, sino que busca prevenir complicaciones, proteger órganos vitales y mejorar de forma integral la calidad de vida de los pacientes.

Las cifras reflejan la magnitud del reto. Según datos de la Federación Internacional de Diabetes (FID), cerca de cuatro millones de colombianos viven actualmente con diabetes tipo 2. Las proyecciones indican que, de no implementarse medidas efectivas de prevención y atención, esta cifra podría superar los cinco millones de personas para el año 2050.

Uno de los aspectos que más preocupa a los especialistas es el diagnóstico tardío. La FID estima que ocho de cada cien personas viven con diabetes y que aproximadamente la mitad desconoce su condición. Esta situación retrasa el inicio de los tratamientos y aumenta significativamente el riesgo de desarrollar complicaciones que, en algunos casos, pueden resultar irreversibles.

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Frente a este panorama, los profesionales de la salud han transformado sus estrategias de manejo de la enfermedad. El enfoque actual contempla factores que van más allá del control de la glucosa, incluyendo la salud cardiovascular, la función renal y el manejo del peso corporal, elementos estrechamente relacionados con la evolución de la diabetes tipo 2.



Carlos de la Riva, gerente general de Lilly Colombia, destacó que el tratamiento de esta condición atraviesa una etapa de cambio profundo. “Hoy estamos viendo un cambio profundo en la forma de abordar la diabetes tipo 2. Ya no se trata solo de controlar la glucosa, sino de entender la enfermedad de manera integral, anticiparnos a las complicaciones y mejorar la vida de las personas que viven con esta condición. En Lilly estamos enfocados en desarrollar soluciones que respondan a esa realidad”, afirmó.

Los avances científicos de los últimos años han impulsado el desarrollo de nuevas alternativas terapéuticas que buscan actuar sobre diferentes factores de riesgo al mismo tiempo. Esta evolución ha permitido que la innovación médica se enfoque en la prevención de consecuencias asociadas a la enfermedad, más que en la atención exclusiva de sus síntomas.

En ese contexto, la investigación farmacéutica ha fortalecido la visión de la diabetes como parte de un problema de salud más amplio, relacionado con múltiples condiciones metabólicas y cardiovasculares. Bajo esta perspectiva, las compañías del sector trabajan en soluciones que respondan a las necesidades reales de los pacientes, quienes con frecuencia enfrentan diversos desafíos de salud de manera simultánea.

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La conversación alrededor de la diabetes tipo 2 ha cambiado. Hoy, la pregunta no es únicamente qué tan controlada está la enfermedad, sino cuánto se puede hacer para evitar que sus efectos afecten la vida de millones de personas. La prevención, el diagnóstico oportuno y los tratamientos integrales se perfilan como las principales herramientas para enfrentar una enfermedad que sigue creciendo en Colombia y en el mundo.