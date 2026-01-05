En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Audiencia de Maduro en Nueva York
Donald Trump
Delcy Rodríguez
Gustavo Petro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Salud  / Deuda de la industria farmacéutica llegó a $5,2 billones en tercer trimestre de 2025, según Afrido
Primicia

Deuda de la industria farmacéutica llegó a $5,2 billones en tercer trimestre de 2025, según Afrido

Blu Radio conoció un informe de Afrido donde se evidencia una deuda acumulada de $5,2 billones al cierre del tercer trimestre de 2025, de los cuales $1,8 billones corresponden a pagos vencidos.

Publicidad

Publicidad

Publicidad