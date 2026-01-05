Deuda de la industria farmacéutica llegó a $5,2 billones en tercer trimestre de 2025, según Afrido

Blu Radio conoció el más reciente estudio de cartera elaborado por la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo (Afrido), en el que se analiza el estado de las cuentas por cobrar de la industria farmacéutica afiliada durante el tercer trimestre de 2025.

Flujo de recursos Afidro Foto: Afidro

El informe señala que la cartera total de los afiliados a Afrido alcanzó los $5,2 billones. Este monto corresponde al valor acumulado de medicamentos y tecnologías que ya fueron entregados y facturados, pero que aún no han sido pagados por los distintos actores del sistema. De ese total, $1,8 billones se encuentran en condición de cartera vencida, al haber superado los plazos de pago establecidos.

Flujo de recursos Afidro Foto: Afidro

De acuerdo con el documento, el 33,85 % de esa cartera se encuentra vencida. Los gestores farmacéuticos concentran la mayor parte de las cuentas por cobrar, con $3,2 billones, lo que equivale al 62 % del total reportado. De ese monto, $1,3 billones corresponden a pagos que no se han realizado dentro de los plazos previstos.

Flujo de recursos Afidro Foto: Afidro

El informe concluye que estas cifras permiten dimensionar el volumen de recursos que la industria farmacéutica mantiene pendiente de recibir y muestran cómo los retrasos en los pagos se concentran principalmente en algunos actores del sistema de salud.