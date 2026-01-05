Deuda de la industria farmacéutica llegó a $5,2 billones en tercer trimestre de 2025, según Afrido

Publicidad
Blu Radio conoció el más reciente estudio de cartera elaborado por la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo (Afrido), en el que se analiza el estado de las cuentas por cobrar de la industria farmacéutica afiliada durante el tercer trimestre de 2025.
El informe señala que la cartera total de los afiliados a Afrido alcanzó los $5,2 billones. Este monto corresponde al valor acumulado de medicamentos y tecnologías que ya fueron entregados y facturados, pero que aún no han sido pagados por los distintos actores del sistema. De ese total, $1,8 billones se encuentran en condición de cartera vencida, al haber superado los plazos de pago establecidos.
De acuerdo con el documento, el 33,85 % de esa cartera se encuentra vencida. Los gestores farmacéuticos concentran la mayor parte de las cuentas por cobrar, con $3,2 billones, lo que equivale al 62 % del total reportado. De ese monto, $1,3 billones corresponden a pagos que no se han realizado dentro de los plazos previstos.
El informe concluye que estas cifras permiten dimensionar el volumen de recursos que la industria farmacéutica mantiene pendiente de recibir y muestran cómo los retrasos en los pagos se concentran principalmente en algunos actores del sistema de salud.