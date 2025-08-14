Distrito solicita a MinSalud incorporar tecnología contra Virus Sincitial Respiratorio (VSR)

La Secretaría Distrital de Salud elevó una carta al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, instándole a autorizar de manera urgente la incorporación de nuevas herramientas frente al Virus Sincitial Respiratorio (VSR), que en la actualidad representa una amenaza significativa para los niños menores de 5 años y los adultos mayores de 60 en Bogotá.

El Virus Sincitial Respiratorio (VSR), es un microbio que causa infecciones en los pulmones y afecta a las vías respiratorias más que todo a los bebés y a los niños menores de 5 años. Sin embargo, resaltan que esta infección puede ocurrir en personas de todas las edades.

De acuerdo con la carta, evita una distribución homogénea entre edades: “Afecta de forma desproporcionada a los extremos de la vida: los menores de cinco años y los adultos mayores”, explicó Bermont. Según cifras distritales, el 77 % de las muertes relacionadas con VSR se concentran en personas mayores de 60 años, quienes enfrentan cuadros clínicos más severos que incluyen hospitalización, cuidado intensivo y en ocasiones fatalidad.

Asimismo, el Distrito propone la incorporación de bioterapéuticos y vacunas innovadoras como anticuerpos monoclonales y vacunas específicas para el tratamiento que ya han sido respaldados por ensayos clínicos que han presentado eficacia.

En años recientes, Bogotá ha enfrentado incrementos preocupantes en casos de infecciones respiratorias agudas, con saturación hospitalaria en unidades pediátricas y de adultos. A mediados de 2025, la ocupación en hospitalización pediátrica superó el 92 %, y la UCI pediátrica alcanzó cerca del 97 %. Sumado a ello, en 2025 la población adulta mayor fue responsable del 15 % de las atenciones por infección respiratoria aguda.

La @acinnacional expresó recientemente, la necesidad de avanzar urgentemente en la incorporación en todo el país de una de estas tecnologías contra VSR, como propone Bogotá.

