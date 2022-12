Dormir en el avión le traería graves problemas de salud, según estudio

Según informó ‘The Independent’ , los viajeros que duermen durante el despegue o el aterrizaje de un avión corren el riesgo de padecer daños en los oídos, debido al brusco cambio de altitud que ocasiona que se taponen los oídos por la presión y el cuerpo no pueda responder de forma adecuada.



Cuando una persona viaja y siente que los oídos se tapan, logran resolver el incómodo y peligroso momento con acciones simples como bostezar o mascar chicle, siempre y cuando se está despierto, permitiendo así la apertura de la trompa de eustaquio, la estructura que conecta la parte de atrás dela nariz con el oído.



Le puede interesar: ¿Le encanta dormir? Eso podría traerle muchos problemas.



Al encontrarse dormido, el pasajero no logrará compensar la diferencia de presión, por lo que la trompa de eustaquio puede obstruirse provocando algo llamado “barotrauma”, un daño en los tejidos causado por la diferencia de presión. Además, al permanecer obstruida la trompa de eustaquio por mucho tiempo, se pueden desarrollar infecciones agravadas.



Por lo anterior, los investigadores recomiendan a los pasajeros estar despiertos durante los despegues y los aterrizajes y así evitar problemas que, de no ser atendidos adecuadamente, pueden agravarse.



Publicidad