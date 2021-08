Dos vaginas y doble período: el extraño caso de la modelo Paige DeAngelo

Paige DeAngelo, una joven modelo de 20 años, tiene útero didelfo, un trastorno de nacimiento que la hace tener dos sistemas reproductivos en total funcionamiento.

Así lo reveló DeAngelo por medio de su cuenta de TikTok, agregando que podría embarazarse en ambos úteros al mismo tiempo, lo que sería muy peligroso.

Y es que, por mucho tiempo, Paige DeAngelo presentó períodos irregulares, a veces uno cada dos semanas, pero no se le diagnosticó útero didelfo hasta que visitó a un ginecólogo por primera vez a los 18 años.

“La gente piensa que son dos vaginas separadas por fuera, pero ese no es el caso, por eso no me enteré durante 18 años. Cada lado tiene la mitad del tamaño de una vagina normal. No causa ningún problema, pero definitivamente se nota”, contó en su cuenta de TikTok.

Este trastorno es una malformación congénita. El útero tiene su cavidad dividida en dos partes por un tabique, el cual puede ser completo llegando al cérvix.