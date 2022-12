¿El pene puede reducir de tamaño por falta de sexo? Experto responde

“El pene puede sufrir un acortamiento de entre un centímetro y medio a 2 por falta de uso. Esto se debe a la falta de erecciones, ya que si no las hay, la sangre de esa parte del cuerpo no se oxigena y sufre cierto acortamiento y esto también afecta al sistema conectivo, pues este se contrae y los cuerpos cavernosos no se desarrollan. La oxigenación le va a dar salud al pene, por lo tanto uno que no se usa en medición sufre cierto acortamiento, lo cual tiene solución”, así lo indicó el sexólogo Juan Carlos Acosta de la Torre

La solución de la que habla el especialista se trata de una técnica, que se trabaja actualmente, para hacer que el músculo haga sus ejercicios constantemente, y así no tenga un acortamiento o una pérdida de tamaño.

“Actualmente trabajo con un dispositivo de atracción que genera más tejido y hace que el canal se engrose. Aunque también se puede realizar una cirugía donde se realiza una liposucción del pubis y esa grasa se le inyecta al paciente sobre los cuerpos cavernosos para lograrlo”, dijo Acosta.