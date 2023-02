“El sistema de salud cobrará, pero no en la puerta del hospital”: presidente de la Adres

El presidente de la Adres, la entidad que administrará los recursos del nuevo sistema de salud e n Colombia, Félix León Martínez, reveló en Blu Radio que la reforma buscará que los ciudadanos que puedan pagar lo hagan, pero que ese no será un impedimento para acceder a los servicios.

“Respecto a las cuotas moderadoras , partimos de un fallo de la Corte Constitucional que dice que la salud es un derecho fundamental. Es decir, que, si no tiene para la cuota moderadora, no se puede suspender el servicio”, manifestó.

El director de la Adres agregó que hoy las cuotas moderadoras son copagos, que se acabarán progresivamente. Sin embargo, aclaró que los sistemas de seguridad social son prepagos y que, por lo tanto, tarde o temprano terminarán pagando.

“El Departamento Nacional de Planeación está planteando que todos los ciudadanos declaren sus ingresos y va a agarrar a mucha gente que no está pagando o que está en el régimen subsidiado. De modo que el sistema va a cobrar, pero no en la puerta del hospital. Eso no significa que no le compre después, cuando le tenga que cobrar”, puntualizó León.

¿Cuánto vale la reforma a la Salud?

Félix León Martínez manifestó que fortalecer la atención primaria tiene un costo, lo mismo que recuperar los hospitales públicos, que incluye a los trabajadores de la salud.

“Esas dos cosas juntas nos significan tres décimas del PIB en cuatro años. Eso lo acordamos ya en las negociaciones con el Ministerio de Hacienda. Es un poco menos (de 20 billones) porque esos 20 billones incluyen otros gastos. Todo juntos sí incluyen esos 20 billones”, puntualizó.

Las urgencias no los manejarán los Centros de Atención Primaria, CAP

El presidente de la Adres explicó que las urgencias no las atenderán los Centros de Atención Primaria, CAP, que son el eje de la reforma a la salud y, por lo tanto, las urgencias deberán ser atendidas en los hospitales.

La atención básica tienes que hacerlo en tu barrio. Las urgencias las atenderán los hospitales y clínicas. Todas las clínicas deben vincularse al sistema y, si inscriben, deben aceptar el régimen tarifario único, que acabará con el detalle y el menudeo Agregó