Salud

En enero aumentan más del 50 % las consultas dermatológicas por manchas y brotes de acné

Dermatólogos reportan un incremento en las consultas tras la temporada de vacaciones, asociado a cambios en la rutina, exposición solar y suspensión de tratamientos de cuidado de la piel.

