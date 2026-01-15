En enero aumentan más del 50 % las consultas dermatológicas por manchas y brotes de acné

Durante el mes de enero se registra un aumento superior al 50 % en las consultas dermatológicas relacionadas con manchas en la piel, acné y brotes cutáneos, según reportes de especialistas del Hospital Infantil Universitario de San José. El incremento se presenta semanas después del periodo de vacaciones y celebraciones de fin de año.

De acuerdo con los dermatólogos, este aumento está relacionado con factores como la exposición prolongada al sol, el uso inadecuado del protector solar, cambios en los hábitos de cuidado diario, suspensión de tratamientos dermatológicos y modificaciones en la alimentación y el descanso. Estas condiciones favorecen la aparición de hiperpigmentaciones, empeoramiento del acné y otras alteraciones cutáneas.

El doctor David Reyes, médico dermatólogo de la institución, explicó que en enero es frecuente la consulta de pacientes con manchas más marcadas, especialmente melasma, así como brotes de acné inflamatorio. Indicó que muchos de estos casos se asocian a una aplicación insuficiente o incorrecta del protector solar durante las vacaciones.

Enfermedades de la piel afectan a 1.800 millones de personas// Foto: Pexels

Los especialistas señalan que la mayoría de las personas reduce la frecuencia de limpieza facial, interrumpe tratamientos médicos y utiliza productos sin orientación profesional durante este periodo. A esto se suma el contacto con sol, cloro y sal, además del aumento en el consumo de alcohol y alimentos ultraprocesados, factores que inciden en la respuesta inflamatoria de la piel.



Además de las manchas y el acné, los dermatólogos reportan consultas por resequedad, dermatitis y cambios en lesiones pigmentadas. En algunos casos, estas alteraciones no son evidentes de inmediato y se manifiestan semanas después del retorno a la rutina habitual.

Ante este panorama, los especialistas recomiendan retomar los cuidados básicos de la piel, mantener el uso adecuado del protector solar, reiniciar tratamientos suspendidos y consultar al dermatólogo si aparecen manchas nuevas, brotes persistentes o cambios en lunares. El seguimiento médico permite identificar de forma temprana alteraciones cutáneas y orientar el manejo adecuado según cada caso.