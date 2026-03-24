En medio de quejas por la atención en salud, SuperSalud cerró más de 514.000 reclamaciones

En medio de las constantes quejas de usuarios por fallas en la atención en salud, la Superintendencia Nacional de Salud cerró 514.861 peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRD) en todo el país entre el 1 de enero y el 15 de marzo de 2026, durante las llamadas ‘Jornadas Nacionales de Cierre Masivo de Reclamaciones en Salud’.

Las cifras muestran que solo en marzo se concentró el mayor número de casos cerrados, con 252.231 reclamaciones, seguido de febrero con 178.188 y enero con 84.442. Sin embargo, los motivos de las quejas reflejan problemas recurrentes en el sistema: el 43 % corresponde a dificultades en la entrega de medicamentos y otras tecnologías en salud, el 28% a demoras en citas médicas y atención especializada, y el 23 % a procedimientos quirúrgicos.

Sistema de salud en Colombia - referencia // Foto: AFP

Aunque la entidad desplegó jornadas presenciales y virtuales para atender los casos, incluyendo regiones afectadas por la temporada de lluvias donde se resolvieron 61.742 reclamaciones, las cifras evidencian el volumen de inconformidades que siguen presentando los usuarios, en su mayoría relacionadas con EPS.

Departamentos como Antioquia, Valle del Cauca, Santander, Córdoba y Bolívar concentraron buena parte de los casos atendidos durante estas jornadas.



Hospitales y clínicas piden exclusión de pago anticipado de retenciones e impuesto de renta Foto: AFP, referencia

El cierre masivo de reclamaciones ocurre en un contexto en el que continúan las denuncias por barreras en el acceso a servicios de salud, retrasos en la atención y dificultades en la entrega de tratamientos, lo que mantiene la presión sobre el sistema y las entidades responsables de garantizar la atención a los usuarios.