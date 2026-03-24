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Blu Radio  / Salud  / En medio de quejas por la atención en salud, SuperSalud cerró más de 514.000 reclamaciones

En medio de quejas por la atención en salud, SuperSalud cerró más de 514.000 reclamaciones

Mientras persisten reclamos por demoras, entrega de medicamentos y acceso a servicios, más de 514.000 casos fueron cerrados entre enero y marzo, con mayor concentración en problemas relacionados con las EPS.

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