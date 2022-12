¿Endulzantes artificiales son nocivos o cancerígenos? Responde experto

A propósito de este estudio, el doctor Camilo Rosso, consultor en ciencias de alimentos habló en entrevista para En Blu Jeans para aclarar si es cierto o no que estos edulcorantes traen efectos nocivos para la salud.

“Desde hace bastantes años los edulcorantes no calóricos están siendo usados y han sido evaluados por autoridades de salud en el mundo y los que están hoy en día aprobados, en los términos en que se consumen, me refiero a la cantidad de endulzante que haya por una porción de bebida, no dan ningún riesgo para la salud en condiciones normales de consumo”, explicó.

Para saber si usted está poniendo en riesgo su salud por tomar este tipo de endulzantes, Rosso le aclara esa duda.

“Habría que ver cuántas veces en el día se consumen los edulcorantes de la manera en que lo ingieran, ya sea en una gaseosa o echando un endulzante artificial a la bebida. Pero esas porciones durante el día no significan ningún riesgo, pero hay que ser también moderados en el consumo de estos”, dijo.

Escuche en este audio la entrevista completa del doctor Camilo Rosso donde habla de los mitos que hay sobre consumir endulzantes artificiales.