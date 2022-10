Entran en aislamiento obligatorio seis médicos en Algeciras, Huila

Algeciras, una pequeña población del Huila que no supera los 25.000 habitantes, actualmente tiene 15 trabajadores de su hospital municipal, entre ellos, 6 médicos y 7 auxiliares de enfermería. Ellos entraron en aislamiento luego de confirmarse como positivo para coronavirus una persona que fue atendida en el centro hospitalario. De acuerdo con el gerente de la ESE, José Alexander Moreno Córdoba, esta situación se registró por fallas humanas.

“Hay 6 médicos que se encuentran en aislamiento, 7 auxiliares de enfermería, un conductor y además de eso, una persona de servicios generales. Estos 15 casos se dieron por fallas humanas porque, al parecer, los médicos que tenían que usar sus gafas, las cuales se les dieron de dotación, no la usaron. De pronto otra persona no usó el tapabocas adecuado en el momento o alguna de ellas, cuando hizo la recepción del paciente en la ambulancia, no tuvo la precaución de ponerse los guantes”, indicó el gerente del hospital municipal.

Asimismo, aclaró que desde el inicio de la emergencia a los trabajadores de la ESE les fueron entregados los elementos de protección personal y que estas fallas fueron porque el paciente ingresó con una patología gastrointestinal y no con síntomas respiratorios.

“El paciente, inicialmente, no ingresa con sospecha de COVID-19. Él venía con una patología anterior gastrointestinal y ya en el examen médico, durante los días que estuvo hospitalizado que fueron tres, fue que presentó otros síntomas como tos, el cual hizo que se tomará la muestra y salió positiva”, aclaró el doctor Moreno Córdoba.

Aunque son 6 de los 11 médicos del hospital, el servicio en el área de urgencias y hospitalización se presta con normalidad y, para evitar colapso en la atención de consulta general, los médicos que se encuentran en aislamiento atienden consulta a través de Telemedicina.