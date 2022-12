Envían carta a médico que atiende pacientes con COVID-19 pidiéndole que se mude

Andrés Trujillo, médico que atiende presos con coronavirus en un centro penitenciario de Bogotá, contó en #YoMeCuidoYoTeCuido el pedido que le hicieron sus vecinos de dejar su casa para evitar contagios.

“El personal de seguridad del conjunto me entregó una carta en la que los propietarios me sugieren, teniendo en cuenta mi profesión, que me reubique de manera transitoria”, relató el médico, quien indicó que su vivienda es propia.

Ante esto, Trujillo afirmó que sus vecinos "no le han dado la cara", y que la solicitud solo se la han hecho a él,

teniendo en cuenta que en el lugar donde reside hay otros trabajadores de la salud.

Un mensaje a sus vecinos

"Les diría que se informaran mejor, esto lo que genera es desinformación. No quiero tomar la postura de odio o rencor, pero pienso que no se han asesorado bien, no solo yo soy médico, hay mucho más personal de la salud", explicó Andrés Trujillo.

El profesional de la salud dijo que precisamente, hace tres meses, sus vecinos les habían socializado una pancarta en la que llamaban héroes a los médicos que estaban en el conjunto.

Escuche aquí la historia completa:

