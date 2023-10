Estamos en uno de los momentos financieros más difíciles de los últimos 30 años: exministro de Salud

La reforma a la salud sigue dando de qué hablar en el país. Todavía existen grandes cuestionamientos y reparos sobre la misma siguen vigentes, pese a la concertación con la subcomisión.

Sobre la reforma a la salud y lo que sucede el gremio actualmente habló Alejandro Gaviria , exministro de Salud, en Mañanas Blu cuando Colombia está al aire.

De acuerdo con Gaviria, existen dos preocupaciones actualmente con respecto al tema de salud en el país.

"Este gobierno quedó políticamente atrapado en esta discusión. Hoy no soy del todo optimista. Actualmente hay dos preocupaciones con respecto al tema de salud, la preocupación sobre la reforma y sus posibles impactos y la otra tiene que ver con la coyuntura financiera del sector salud”, manifestó Alejandro Gaviria en Blu Radio.

Sobre la reforma a la salud Gaviria indico que le preocupa el diseño que tiene la reforma a la salud.

"Me preocupa la actual estructura del sistema que se desprende de la reforma, donde el control de gastos no existe, por eso tenemos mucha incertidumbre", explicó.

Respecto a la situación financiera del sector salud Gaviria dijo, luego de consultar a diferentes representantes del gremio, que se está viviendo un momento en materia económica muy complicado.

"He hablado con mucha gente del sector salud, clínicas, mayoristas de medicamentos, aseguradoras y todos coinciden en que este es uno de los momentos financieros más difíciles que hemos vivido en los últimos 30 años. Muchos dicen que no saben si van a llegar a terminar el mes de octubre. Lo que me da temor es que esos problemas financieros revienten de alguna manera y eso derive en una crisis en atención en salud", afirmó Gaviria.

Asimismo, dijo que existe una discusión sobre el impacto fiscal que estaría generando problemas financieros dentro del sistema del sector salud en Colombia.

"Hay una discusión sobre el impacto fiscal que está afectando las finanzas del sistema ahora. Ese futuro incierto y esa inviabilidad de los agentes del sistema está llevando a más problemas financieros en el presente", aseveró el exministro de Salud.

Escuche la entrevista aquí:

