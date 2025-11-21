Este sábado 22 de noviembre no habrá atención presencial en oficinas de EPS Famisanar

EPS Famisanar anunció que este sábado 22 de noviembre no habrá atención presencial en sus oficinas de Bogotá.

La entidad informó que, por esta única fecha, las sedes de Experiencia al Afiliado permanecerán cerradas durante toda la jornada, por lo que invitó a los usuarios a realizar sus trámites a través de los canales virtuales habilitados.

De acuerdo con Famisanar, esta medida temporal aplica exclusivamente para la capital del país. Aunque la suspensión será solo por un día, la EPS señaló que resulta importante para los afiliados tener en cuenta esta modificación, dado que el servicio presencial sigue siendo uno de los canales más utilizados por los usuarios en Bogotá.

Durante el cierre, los afiliados podrán acceder a la Oficina Virtual Famisanar en Línea, disponible las 24 horas, así como a la atención por videollamada a través del portal oficial www.famisanar.com.co. También estarán habilitadas las líneas de atención para servicios PBS (601 307 8069 – 01 8000 11 6662) y PAC (601 307 8085 – 01 8000 127 363), además del correo servicioalcliente@famisanar.com.co. La asistente virtual Camila seguirá operando mediante WhatsApp al número 300 643 8831 y en el chat del sitio web institucional.



Las sedes que no prestarán servicio este sábado son: la Oficina Principal (Calle 78 # 13A-07), la Oficina Principal PAC (Carrera 14 # 77A-62), el punto Suba Acuarela (Calle 145 # 92-30, CC Acuarela, local 201), la sede de El Edén (Av. Boyacá # 12B-18, CC El Edén) y la oficina del Restrepo (Calle 15 Sur # 16/33-37).

Famisanar confirmó que la atención presencial se reanudará con normalidad el lunes 24 de noviembre, en el horario habitual de 7:00 a.m. a 3:30 p.m. La entidad reiteró su llamado a los afiliados para que anticipen sus trámites o, en caso de requerirlos durante el cierre, utilicen los canales digitales que estarán habilitados sin interrupciones.