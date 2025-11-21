En vivo
Este sábado 22 de noviembre no habrá atención presencial en oficinas de EPS Famisanar

Este sábado 22 de noviembre no habrá atención presencial en oficinas de EPS Famisanar

Durante el cierre, los afiliados podrán acceder a la Oficina Virtual Famisanar en Línea, disponible las 24 horas, así como a la atención por videollamada a través del portal oficial.

