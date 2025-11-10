En vivo
Salud  / Nuevo gestor farmacéutico de Famisanar inicia operación en tres municipios de Cundinamarca

Nuevo gestor farmacéutico de Famisanar inicia operación en tres municipios de Cundinamarca

A partir del 11 de noviembre, la EPS Famisanar contará con Medic Colombia S.A.S. como nuevo dispensador de medicamentos en La Mesa, Fusagasugá y Girardot.

