Nuevo gestor farmacéutico de Famisanar inicia operación en tres municipios de Cundinamarca

Con el objetivo de fortalecer la atención en salud y garantizar la entrega eficiente de medicamentos, la EPS Famisanar anunció la entrada en operación de su nuevo gestor farmacéutico, Medic Colombia S.A.S., en los municipios de La Mesa, Fusagasugá y Girardot, en el departamento de Cundinamarca.

El cambio, que se hará efectivo a partir del martes 11 de noviembre de 2025, busca optimizar la experiencia de los usuarios mediante una mayor agilidad en los tiempos de respuesta y un mejor acceso a los tratamientos.

Los nuevos puntos de atención estarán ubicados en la Diagonal 4 #5-150 en La Mesa; en la Diagonal 23 #16-90, Barrio San Mateo, Centro Comercial Jardín, locales 28 al 30, en Fusagasugá; y en la Calle 17 #10-70, en Girardot. Los horarios de atención en los tres municipios serán de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:00 p.m., y los sábados de 8:00 a.m. a 11:30 a.m.

Para reclamar los medicamentos, los afiliados deberán presentar su orden médica vigente, documento de identidad original y, en los casos que aplique, la autorización correspondiente de la EPS.



Famisanar también recordó que las autorizaciones pueden gestionarse de manera rápida a través del canal de WhatsApp “Camila” (300 643 8831), donde los usuarios pueden consultar el listado de medicamentos que no requieren autorización y actualizar sus datos personales.