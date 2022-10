“Esto no es una mamadera de gallo”: Duque sobre cumplir el aislamiento obligatorio

El presidente Iván Duque habló en entrevista con Mañanas BLU sobre la ampliación de la medida de aislamiento preventivo obligatorio que inició el pasado 25 de marzo con el fin de contener la propagación del coronavirus y que se prolongará hasta las cero horas del 27 de abril.

El mandatario enfatizó en las sanciones que se impondrán a quienes no cumplan con la normatividad.

“Quiero ser claro, perdóneme, no suelo usar esta palabra, pero esto no es una mamadera de gallo”, dijo Duque al comentar los casos de colombianos que buscaron evadir los controles para salir de paseo en Semana Santa.

“Si aquí hay alguien que siente que puede pasar por encima de los demás, pues va a llevar del bulto, le va a caer la ley y le van a aplicar las sanciones. Aquí nadie puede estar jugando con la vida”, agregó.

Duque, además, reveló que se evalúa un sistema de “semáforos” para eventuales aperturas parciales en regiones en las que no haya presencia de casos de COVID-19.

“Podríamos irnos moviendo de un sistema de ‘semáforos’ o de alertas que en muchos países están también en esa discusión”, reveló.

“Esta semana lo vivía: me llegaron mensajes de comunidades que me dicen, presidente, pero aquí no tenemos un caso y usted nos tiene a todos metidos en la casa”, comentó.

