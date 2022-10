Estudiantes de medicina de la UIS entraron a paro por falta de tapabocas

Se trata de 90 internos del Hospital Universitario de Santander, que estaban haciendo sus prácticas en el centro de atención médica, sin embargo, hicieron un video para reclamar porque no tienen los elementos necesarios para protegerse del COVID-19, por este motivo, entraron a un paro de actividades.

“Me quedo en casa porque no cuento con los elementos de protección necesaria para desarrollar mi labor de aprendizaje. Me quedo en casa porque si algo me pasa nadie responde por mí, para ellos no existo. Me quedo en casa porque el hospital no está en emergencia sanitaria y no soy personal esencial o calificado para continuar con mi asistencia”, dijeron varias estudiantes en un video explicando las razones para ingresar a un paro de actividades.

Según lo explicaron los estudiantes, en el hospital Universitario los elementos de bioseguridad sólo están siendo suministrados a los médicos y no a los estudiantes en formación, por ese motivo y para evitar un contagio de COVID-19 decidieron no seguir asistiendo al centro de atención.

Denuncia nacional. Estudiantes de Pregrado de Medicina @uis denuncian la falta de elementos para prestar su servicio. Con urgencia el @MinSaludCol @HUSantander @RectorUIS @FacSaludUIS tomen medidas para asegurar las vida del personal médico. No más casos como el de Carlos Nieto. https://t.co/VzGbc1YxTk — Yeni Mariño (Fuera Minesa de Santurbán) (@yenimarinho) April 11, 2020

“Me quedo en casa porque soy un vehículo de transmisión del coronavirus y no quiero contagiar a mi familia. Nos quedamos en casa para no aumentar el coronavirus en Bucaramanga”, eran algunos de los mensajes de los estudiantes que protestaron por la falta de bioseguridad.

Por el momento la Escuela de Medicina de la Universidad Industrial de Santander, UIS, no se ha referido a esta determinación de los estudiantes de manera oficial o a través de sus redes sociales, pero es importante decir que la Universidad se encuentra cerrada desde que inició la primera cuarentena decretada por el gobierno nacional.

