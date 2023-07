Formación de médicos comunitarios de Venezuela es del 40 %: Academia Nacional de Medicina

Sigue la polémica por la convalidación de títulos de los médicos integrales comunitarios de Venezuela en Colombia. Ahora, la Academia Nacional de Medicina recordó que su homóloga venezolana le informó al Ministerio de Educación que estos profesionales carecían de competencias académicas consideradas "indispensables" para el ejercicio médico, según un informe de mayo de 2016.

Asimismo, en relación a la formación médica en Colombia, la academia sostiene que los médicos colombianos alcanzan un nivel superior, pues la duración de la formación médica en el país es de 6 a 7 años, mientras que los MIC apenas alcanzan el 40 %.

Por lo que los títulos de MIC no pueden ser equiparados a los títulos de médicos colombianos o extranjeros que cumplen con los estándares nacionales.

“Yo creo que no sería posible que lo convalidaran si nosotros nos atenemos a lo que dice nuestra legislación, a lo que dicen los ministerios de Educación y de Salud y, lo que dice la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina, que representa a la gran mayoría de escuelas y facultades de medicina de Colombia. No habría lugar a una convalidación de esos títulos como médicos. Si no tienen el entrenamiento completo, pues no sería apropiado que fueran a ver pacientes lo mismo que ven nuestros egresados o quienes cumplen todos los requisitos para ejercer medicina en Colombia”, indicó el presidente de la Academia Nacional de Medicina, Gabriel Carrasquilla.

La Academia de Medicina reafirmó su compromiso de respetar la legislación colombiana y los requisitos establecidos por los ministerios de educación y salud para el ejercicio de la medicina en el país. Además, respaldó los programas de formación médica definidos por las escuelas y facultades de medicina, los cuales cuentan con el aval de la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina (ASCOFAME).

