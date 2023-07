“Hay alertas sobre médicos integrales venezolanos; estudiaron en YouTube”: Colegio Médico Colombiano

El Colegio Médico Colombiano expresó su preocupación y alerta sobre la propuesta de homologación de títulos en Colombia para los médicos integrales comunitarios venezolanos , de quienes incluso hay alertas porque obtuvieron su formación a través de videos en YouTube.

El presidente del Colegio Médico Colombiano, Stevenson Marulanda, habló sobre este tema en una entrevista realizada por Mañanas Blu con Néstor Morales.

"Coincidimos en los fines, pero no en los medios. Estos médicos integrales comunitarios realmente no son médicos y no tienen la formación necesaria para ejercer como tal. Su formación a través de programas experimentales ubicados en los llanos occidentales y orientales de Venezuela no cumple con los estándares académicos y curriculares requeridos", dijo Marulanda.

El presidente del gremio enfatizó que el programa de Medicina al Barrio y la formación de estos médicos integrales comunitarios están fuera del sistema educativo universitario de Venezuela. Las facultades de medicina tradicionales venezolanas, así como la Sociedad Científica Venezolana y la Federación Médica Venezolana, tampoco respaldan este programa.

En ese sentido, el presidente del Colegio Médico Colombiano señaló que la formación de los médicos integrales comunitarios se basa en tutorías en línea utilizando videos de fisiología, anatomía y biología, impartidos por personas que no son profesores venezolanos. Además, no hay una fase práctica ni una formación clínica adecuada en este programa, lo que plantea preocupaciones sobre la competencia de estos médicos.

“Ahí hay como aquí unas universidades formales que forman a sus médicos como acá, pero estos médicos comunitarios tienen otros que no se compadecen con la formación nuestra. Por ejemplo, ellos ven, les alquilan unas casas allá grandes, nos meten ahí y les pasan unos videos de fisiología, de anatomía, de biología, pero no son profesores venezolanos, son unas tutorías online que les hacen. Pero lejos de toda la capacitación. Es decir, no hay práctica, no hay una fase práctica, no hay una clase mágica, práctica clínica, no es un programa. Es decir, los educa un video, los educa realmente un tutorial virtual. Pues bastante parecido. Eso es más o menos así”, dijo.

Marulanda compartió una cita de la Academia Nacional de Medicina de Venezuela que afirma que, al momento de ingresar al internado rotatorio de posgrado, los médicos integrales comunitarios carecían de competencias profesionales esenciales para el ejercicio médico. Esta falta de preparación adecuada plantea interrogantes sobre la seguridad y la calidad de la atención médica que podrían brindar.

“Si usted me permite, yo le puedo leer aquí, por ejemplo, lo que dice la Academia Nacional de Medicina al respecto, dice: ‘Los especialistas consultados ahí en Venezuela han opinado que para el momento de su ingreso al internado rotatorio de posgrado, los médicos integrales comunitarios no contaban con competencias profesionales consideradas indispensables para el ejercicio profesional’”, manifestó.

A pesar de reconocer la preocupación legítima del senador Robert Daza, quien propone la homologación, sobre los jóvenes colombianos que estudiaron en Venezuela, Marulanda subrayó la necesidad de examinar cuidadosamente la formación y las competencias de estos médicos integrales comunitarios antes de considerar cualquier forma de reconocimiento de su educación.

El Colegio Médico Colombiano y la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina han manifestado su disposición a participar en mesas técnicas y debates para abordar la situación del talento humano en salud en Colombia y buscar soluciones apropiadas y éticas.