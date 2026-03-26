Gobierno autoriza licencias para ampliar acceso a tratamiento de hepatitis C

El Ministerio de Salud anunció la expedición de la resolución 453 de 2026, mediante la cual se autorizan licencias obligatorias para medicamentos utilizados en el tratamiento de la hepatitis C. La decisión permite la participación de más proveedores en la producción o comercialización de estos fármacos.

La medida tiene como objetivo ampliar el acceso de los pacientes a tratamientos sin incrementar el gasto del sistema de salud. Esto incluye la disponibilidad de antivirales de acción directa, recomendados por entidades como la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, así como por guías clínicas en Colombia.

Dentro de los tratamientos disponibles se encuentran esquemas que incluyen componentes como el voxilaprevir, utilizados en pacientes que no han respondido a terapias previas. De acuerdo con la información oficial, estos tratamientos presentan niveles de efectividad superiores al 90 %.

La decisión se da en un contexto de aumento en los diagnósticos de hepatitis C en el país. Según datos de la Cuenta de Alto Costo, en 2020 se registraron 314 casos nuevos, mientras que en 2024 la cifra fue de 1.255. Para 2025, cifras preliminares indican 1.833 tratamientos realizados. Esta información ha sido consolidada con datos del Instituto Nacional de Salud.



Tras la declaratoria de interés público, la Superintendencia de Industria y Comercio iniciará el proceso para el otorgamiento de las licencias obligatorias, lo que permitirá el ingreso de medicamentos genéricos.

Por su parte, la Asociación Colombiana de Infectología señaló que el país requiere fortalecer aspectos como el tamizaje, el diagnóstico, el acceso al tratamiento, la atención en el primer nivel y las estrategias de educación comunitaria.

