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Blu Radio  / Salud  / Gobierno autoriza licencias para ampliar acceso a tratamiento de hepatitis C

Gobierno autoriza licencias para ampliar acceso a tratamiento de hepatitis C

El Ministerio de Salud expidió la resolución 453 de 2026 que permite licencias obligatorias para medicamentos contra la Hepatitis C. La medida busca facilitar el acceso a tratamientos.

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