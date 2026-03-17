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Gobierno está jugando con la vida de los colombianos: Acemi por orden de liquidar EPS “quebradas”

Para el gremio que representa a entidades como Sanitas, Sura, Salud Total y Compensar, las directrices del mandatario carecen de claridad técnica y ponen en riesgo la estabilidad del sistema y la atención de millones de ciudadanos.

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