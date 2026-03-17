Gobierno está jugando con la vida de los colombianos: Acemi por orden de liquidar EPS “quebradas”

En diálogo con Mañanas Blu, La presidenta de la Asociación de Empresas Gestoras del Aseguramiento en Salud (Acemi), Ana María Vesga, lanzó una dura advertencia tras los recientes anuncios del presidente Gustavo Petro sobre la liquidación de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) que se encuentren en situación de quiebra.

Para el gremio que representa a entidades como Sanitas, Sura, Salud Total y Compensar, las directrices del mandatario carecen de claridad técnica y ponen en riesgo la estabilidad del sistema y la atención de millones de ciudadanos.



Incertidumbre y falta de claridad técnica

La controversia surgió tras la instrucción del presidente Petro a sus ministros de liquidar las EPS que no cumplan con los indicadores financieros, utilizando la expresión "dentro o fuera". Según Vesga, este mensaje es confuso y no se ajusta a las competencias legales de los ministerios involucrados

"No es claro nada de lo que dijo el presidente... lo que sí creemos es que nuevamente el gobierno está jugando con la vida de los colombianos", afirmó la directiva, señalando que estas decisiones parecen ignorar el bienestar de los afiliados.

Suministrada por la red pública de salud del Valle

Vesga explicó que, técnicamente, las únicas entidades que hoy podrían calificarse como "quebradas" por el incumplimiento de sus indicadores patrimoniales son precisamente las ocho EPS que ya han sido intervenidas por el mismo gobierno.



Estas entidades agrupan a cerca de 24 millones de colombianos y presentan pérdidas patrimoniales que ascienden a los 13 billones de pesos, una situación que, según Acemi, ha sido profundizada por la gestión gubernamental de los últimos dos años.



¿Una reforma a la salud por la "puerta de atrás"?

Desde Acemi y otros sectores se interpreta que estas órdenes de liquidación son un intento de adelantar la reforma a la salud por vía administrativa y de decretos, ante las dificultades legales para realizar traslados masivos de población. Se sospecha que el objetivo final es consolidar a la Nueva EPS como el gran operador único del aseguramiento en el país.

Sistema de salud en Colombia Foto: Acemi

Entre las entidades que estarían en la mira para ser liquidadas se encuentran Famisanar, Asmet Salud, Coosalud y Capresoca, las cuales presentan un deterioro patrimonial significativo. obstante, Vesga advirtió que las EPS privadas que aún no han sido intervenidas han logrado "aguantar" los esfuerzos del gobierno, a pesar de las inmensas dificultades financieras que enfrentan.



La Nueva EPS: una "caja negra" financiera

Uno de los puntos más críticos señalados por la presidenta de Acemi es la falta de transparencia en la situación financiera de la Nueva EPS. A pesar de ser el vehículo hacia donde el gobierno pretende trasladar a la población, la entidad no presenta estados financieros desde diciembre de 2023. "Eso es una caja negra", sentenció Vesga, sugiriendo que el deterioro de esta entidad podría incluso duplicar el de las otras EPS en crisis, con pasivos que podrían oscilar entre los 15 y 20 billones de pesos.

Finalmente, el gremio hizo un llamado a que, antes de proceder con planes de liquidación masiva o traslados, el gobierno revele la realidad financiera de la Nueva EPS y evalúe el enorme impacto que una crisis en dicha entidad tendría sobre toda la red de prestadores de salud en Colombia.

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Escuche aquí la entrevista: