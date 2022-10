Habla mujer diagnosticada con coronavirus y hermana de taxista muerto en Cartagena

Liliana Ricardo es la mujer que fue confirmada como el sexto caso de COVID- 19 en Cartagena y es, además, la hermana del taxista que murió esta semana en la ciudad, y que hasta el momento las autoridades no descartan que haya sido a causa del coronavirus.

La mujer que se encuentra en cuarentena en su casa en un barrio del suroriente de Cartagena, bajo supervisión médica, dijo que no entiende por qué la prueba de su hermano resultó negativa, y ahora ella es portada del virus.

“La verdad no entiendo, por eso me extraña de sobremanera que él no tenga coronavirus y yo sí. Yo desde el año pasado que llegué a Cartagena desde Barranquilla, solo una vez me monté en Transcaribe, y fue durante los paros. Realmente soy una mujer que casi nunca sale de su casa”, dijo Liliana Ricardo en diálogo con BLU Radio.

La noticia de la muerte del taxista Arnold Ricardo, quien fue reportado por la Clínica Cartagena del Mar como sospechoso de ser portador de COVID- 19, se conoció el pasado lunes cuando la misma clínica lo hizo público a través de un comunicado. Sin embargo, un día después, el Instituto Nacional de Salud descartó que la muerte del hombre estuviera relacionada con el coronavirus.

Este hecho tuvo un giro de 180 grados cuando se conoció, este miércoles, que la hermana del hombre había resultado positiva al virus, pues ella es la persona que más cerca estuvo del taxista de 58 años, y hasta lo acompañó durante su periodo de cuarentena en la clínica.

“Todo esto es muy ambiguo, yo en este momento no confío en el examen del Ministerio de Salud. No confió porque no sé bajo qué parámetros salió ese examen negativo, porque yo con la única persona que tuve contacto en estos últimos días fue con mi hermano, y él tuvo contacto con unos turistas antes de presentar los síntomas”, indicó la mujer de 54 años.

Sin embargo, Liliana Ricardo fue más allá, y calificó de “negligente” la atención que le brindaron a ella y a su hermano en la Clínica Cartagena del Mar.

Según relató, pese a que su hermano había mostrado en una radiografía una afectación seria en sus pulmones, este no habría recibido los medicamentos a tiempo.

“No le aplicaron los medicamentos a tiempo. Un día debían aplicárselo a los 12:00 del mediodía y se lo pusieron a las 8:00 de la noche. Además, a mí me dijeron que me tenía que quedar en cuarentena con mi hermano, y como no me daban ni agua, ni comida, yo tuve que salir a buscar algo para comer”, contó la mujer, al tiempo que pedía que las autoridades investigaran toda esta serie de irregularidades.

Mientras se concluye la investigación sobre si la muerte del taxista está o no relacionada con COVID-19, Félix Barrios, presidente del sindicato de taxistas de Cartagena, dijo que hay mucha preocupación en el gremio y denunció que un taxista que transportó a Arnold Ricardo cuando se complicó su situación de salud en la mañana de este miércoles no fue atendido en su EPS pese a reportar esta situación.

“Es importante que la gente sepa que la EPS no brindó ningún protocolo, lo estaban era mandando de un lado para otro, y eso todavía nos complica más porque quiere decir que no se están atendiendo este tipo de casos con las prevenciones y los protocolos que se requieren”, dijo Barrios.

Por su parte, el Departamento Distrital de Salud de la ciudad indicó que el caso del taxista fallecido y el contagio de su hermana están bajo investigación.

“Hemos solicitado la historia clínica y después de hacer esa evaluación con el Instituto Nacional de Salud y Ministerio de Salud se tomarán las medidas del caso”, puntualizó Álvaro Fortich, director del Departamento de Salud de Cartagena.